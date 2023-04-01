خبير أميركي: تهديدات بوتين النووية لإرضاء صقور الكرملين

القاهرة - بوابة الوسط

قال الخبير في مؤسسة «راند» الأميركية للدراسات الاستراتيجية، برايان جينكينز إن إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا هو جزء من «حملة نفسية مستمرة تتضمن رسائل متعددة لجمهور متنوع»، من ضمنه «الصقور لإرضائهم والغرب لإثارة الخطر وصرف الانتباه عن فشل الحرب في أوكرانيا»، وفق وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء .

وأوضح جينكينز في مقابلة مع مجموعة «آدنكرونوس» أن «التهديدات النووية يمكن أن ترضي صقور الكرملين الذين يريدون من بوتين أن يخلع قفازاته ويستخدم أي تكتيكات وأسلحة مطلوبة لإنهاء المقاومة الأوكرانية». وأردف «بالتلويح بهذا التهديد، الذي فعله بوتين مرارًا وإن كان بحذر في الأشهر الأخيرة، فإنه يخاطب الجماهير الغربية. إنه يصرف الانتباه عن الإخفاقات العسكرية لموسكو من خلال تذكير الجميع بأن روسيا لا تزال قوة نووية قوية».

الصراع في أوكرانيا قد يتصاعد إلى حرب نووية

ووفق الخبير الأميركي، فإن «الهدف هو دق ناقوس الخطر بأن الصراع في أوكرانيا يمكن أن يتصاعد إلى حرب نووية عامة ستكون كارثية للبشرية جمعاء. وهذا أيضًا يعطي غطاءً إنسانيًا لمن يجادلون بأن الحرب يجب أن تتوقف ولو عن طريق التخلي عن أوكرانيا إذا لزم الأمر، كما أن لها تأثيرًا عمليًا في تثبيط الغرب عن تزويد أسلحة من شأنها أن تسمح لأوكرانيا بضرب عمق روسيا».

ويرى جينكينز أن هناك «جزءا ثالثا من الرسالة: فنشر الأسلحة النووية في بيلاروسيا سيعيد الوضع الذي كان موجودًا حتى منتصف التسعينيات، عندما كانت بيلاروسيا لا تزال جزءًا من الاتحاد السوفيتي. من الناحية الرمزية، فإن إعادة نشرها هناك يعيد روسيا البيضاء إلى سيادة موسكو. وهذا يسهم في طموح بوتين على المدى الطويل لاستعادة الاتحاد السوفيتي». وحسب الخبير الأميركي، فإن «بوسع روسيا كسب الحرب في أوكرانيا إما بهزيمة القوات الأوكرانية أو بالتغلب على تصميم الغرب على مواصلة دعم أوكرانيا. السيناريو الأول يتطلب نجاحًا في ساحة المعركة لم تتمكن القوات الروسية من إنجازه على الرغم من التعزيزات وتغيير القيادة العسكرية، ناهيك عن الخسائر الفادحة».

حرب طويلة الأمد تفرض صعوبات على روسيا

ويرى جينكينز أن «التفوق العددي للقوات الروسية قد يسمح لها بالانتصار عسكريًا، إلا أن الغزو بدأ يتحول إلى حرب طويلة الأمد، مما سيفرض صعوبات على روسيا. يقولون إن الروس يجيدون تحمل المعاناة، لكنهم بحاجة إلى حافز». أما السيناريو الثاني، وفق رؤية الخبير الاستراتيجي، فيكمن في «رهان بوتين أكثر على ضجر المجتمع الغربي من الحرب ومخاوف انهيار التحالف الغربي، وهو أمر أساسي لبقاء أوكرانيا».

ويرى الخبير في مركز «راند» أنه «من غير الواضح ما إذا كان كل هذا له تأثير على الحرب الجارية»، منوها بأنه «يمكن لروسيا إطلاق صواريخ على أوكرانيا من الأراضي الروسية ومن شبه جزيرة القرم ومناطق محتلة أخرى في أوكرانيا». ويقول إن «نشر أسلحة في بيلاروسيا سيقرب أجزاء من أوكرانيا ويقلل من زمن الرحلة»، لكنه قال «صاروخ إسكندر يطير بسرعة تزيد على 7000 كم/ ساعة، أي يستغرق نحو أربع دقائق ونصف. وقد استخدمت روسيا أيضًا صواريخها التي تفوق سرعتها سرعة الصوت في أوكرانيا، التي يمكن أن تصل حسب التقارير إلى 12000 كم/ ساعة».