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انتهاء المحادثات غير الرسمية بين بوتين وشي جينبينغ في الكرملين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 مارس 2023, 10:16 مساء
انتهاء المحادثات غير الرسمية بين بوتين وشي جينبينغ في الكرملين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل نظيره الصيني شي جين بينج في الكرملين. (الإنترنت)
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اختتم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جينبينغ في الكرملين محادثات غير رسمية استمرت ساعات اليوم الإثنين، وفقا لوكالات أنباء روسية.

وقالت وكالة «ريا نوفوستي» الرسمية للأنباء إن المحادثات بين زعيمي روسيا والصين استمرت أربع ساعات ونصف، ومن المقرر أن يلتقيا مجددا غدًا الثلاثاء لمحادثات رسمية، بحسب «فرانس برس».

 مبادرة صينية لتسوية النزاع
وتأتي زيارة الدولة التي بدأها شي إلى روسيا الإثنين وتستمر ثلاثة أيام، بعد أكثر من عام بقليل من الهجوم الروسي على أوكرانيا الذي تسبّب باضطرابات جيوسياسية واقتصادية.

رغم علاقاتها المتميزة مع موسكو في خضم التوتر مع الغرب، عرضت بكين التي تعتبر أن نفوذها الدبلوماسي يضاهي ثقلها الاقتصادي وساطة، واقترحت الشهر الماضي مبادرة لتسوية النزاع.

-  شي يشيد بـ«العلاقات الوثيقة» بين روسيا والصين خلال لقائه بوتين
-  بدء اللقاء المنتظر بين بوتين ونظيره الصيني في روسيا

وقال بوتين خلال الاجتماع الذي بثّ التلفزيون الروسي بدايته، «نحن منفتحون دائماً على عملية تفاوض. سنناقش بلا شكّ كل هذه القضايا بما في ذلك مبادراتكم التي نتعامل معها باحترام». وأشاد شي بـ«العلاقات الوثيقة» بين بكين وموسكو في إطار «تعاون استراتيجي شامل».

دعم في ظل عُزلة
بالنسبة لبوتين، تمثل زيارة شي دعماً في ظل عُزلته المتزايدة عن الغرب وإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه الأسبوع الماضي بتهمة ارتكاب «جرائم حرب».

وذكر الكرملين أن الاجتماع «غير الرسمي» سيعقبه عشاء قبل إجراء محادثات أكثر رسمية الثلاثاء وتوقيع اتفاقيات منتظرة لتعميق التعاون الروسي-الصيني.

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