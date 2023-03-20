شي يشيد بـ«العلاقات الوثيقة» بين روسيا والصين خلال لقائه بوتين

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد الرئيس الصيني شي جينبينغ بـ«العلاقات الوثيقة» بين موسكو وبكين خلال اجتماع، في موسكو مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين.

وقال شي في مستهل الاجتماع «نحن شركاء في تعاون استراتيجي شامل. هذا الوضع يفرض وجود علاقات وثيقة بين بلدينا»، بحسب ترجمة لتصريحاته التي نقلها التلفزيون الروسي في بثّ مباشر، بحسب «فرانس برس».

وأبدى بوتين، انفتاح روسيا على مناقشة خطة السلام التي اقترحتها بكين لحل النزاع في أوكرانيا. وقال بوتين خلال الاجتماع الذي تم بث بدايته على التلفزيون الروسي، «نحن منفتحون دائماً على عملية تفاوض. سنناقش بلا شكّ كل هذه القضايا بما في ذلك مبادراتكم التي نتعامل معها باحترام»..

لقاء على انفراد في الكرملين

كما قال بوتين خلال محادثات غير رسمية في الكرملين في بداية زيارة شي الرسمية إلى موسكو إن روسيا «تحسد» الصين قليلاً على تنميتها السريعة في العقود الأخيرة.

وبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينج اجتماعاً «غير رسمي» في موسكو الإثنين، وهو لقاء طال انتظاره ويعزّز التحالف بين بكين وموسكو ضد الغربيين. وذكرت وكالات الأنباء الروسية أن الرئيسين التقيا في الكرملين على انفراد، قبل الشروع في محادثات رسمية مقررة الثلاثاء.

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في المقابل، رد الرئيس الصيني شي جين بينج قائلاً إنه «مقتنع» بأن بوتين يتمتع بدعم الشعب الروسي قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام المقبل. وأضاف: «بفضل قيادتكم القوية، أحرزت روسيا تقدماً كبيراً في تحقيق ازدهار البلاد في السنوات الأخيرة. وأنا واثق من أن الشعب الروسي سيدعمكم بقوة في مساعيكم الطيبة».