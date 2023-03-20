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بدء اللقاء المنتظر بين بوتين ونظيره الصيني في روسيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 مارس 2023, 04:02 مساء
بدء اللقاء المنتظر بين بوتين ونظيره الصيني في روسيا
الرئيس الصيني شي جينبينغ (يمين) يستقبل نظيره الروسي فلاديمير بوتين في بكين في 4 فبراير 2022. (أ ف ب)
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بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جينبينغ، اجتماعا «غير رسمي» في موسكو الاثنين، وهو لقاء طال انتظاره ويعزز التحالف بين بكين وموسكو ضد الغرب.

وذكرت وكالات الأنباء الروسية، أن الرئيسين التقيا في الكرملين على انفراد، قبل الشروع في محادثات رسمية مقررة الثلاثاء، بحسب وكالة «فرانس برس».

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