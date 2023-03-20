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بلينكن: «لا ينبغي على العالم أن ينخدع» بمقترحات الرئيس الصيني في موسكو

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 مارس 2023, 07:26 مساء
بلينكن: «لا ينبغي على العالم أن ينخدع» بمقترحات الرئيس الصيني في موسكو
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي نظيره الصيني شي جينبينغ في الكرملين في موسكو. (أ ف ب)
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شكّك وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الإثنين بمقترحات بكين «للسلام» في أوكرانيا في الوقت الذي يجري الرئيس الصيني شي جينبينغ زيارة إلى موسكو.

وقال بلينكن للصحفيين «على العالم ألا ينخدع بأي قرار تكتيكي من جانب روسيا، بدعم من الصين أو أي دولة أخرى، لتجميد الحرب بشروطها»، بحسب «فرانس برس».

وأبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «انفتاحاً» على مناقشة خطة بكين للسلام في أوكرانيا خلال لقائه الإثنين نظيره الصيني شي جينبينغ الذي أشاد بـ«العلاقات الوثيقة» بين البلدين في مُستهل اجتماع طال انتظاره في موسكو. 

 مبادرة صينية لتسوية النزاع
وتأتي زيارة الدولة التي بدأها شي إلى روسيا الإثنين وتستمر ثلاثة أيام، بعد أكثر من عام بقليل من الهجوم الروسي على أوكرانيا الذي تسبّب باضطرابات جيوسياسية واقتصادية.

رغم علاقاتها المتميزة مع موسكو في خضم التوتر مع الغرب، عرضت بكين التي تعتبر أن نفوذها الدبلوماسي يضاهي ثقلها الاقتصادي وساطة، واقترحت الشهر الماضي مبادرة لتسوية النزاع.

-  شي يشيد بـ«العلاقات الوثيقة» بين روسيا والصين خلال لقائه بوتين
-  بدء اللقاء المنتظر بين بوتين ونظيره الصيني في روسيا

وقال بوتين خلال الاجتماع الذي بثّ التلفزيون الروسي بدايته، «نحن منفتحون دائماً على عملية تفاوض. سنناقش بلا شكّ كل هذه القضايا بما في ذلك مبادراتكم التي نتعامل معها باحترام». وأشاد شي بـ«العلاقات الوثيقة» بين بكين وموسكو في إطار «تعاون استراتيجي شامل».

دعم في ظل عُزلة
بالنسبة لبوتين، تمثل زيارة شي دعماً في ظل عُزلته المتزايدة عن الغرب وإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه الأسبوع الماضي بتهمة ارتكاب «جرائم حرب».

وذكر الكرملين أن الاجتماع «غير الرسمي» سيعقبه عشاء قبل إجراء محادثات أكثر رسمية الثلاثاء وتوقيع اتفاقيات منتظرة لتعميق التعاون الروسي-الصيني.

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