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عمران خان يحذّر من توقيفه عبر رسالة فيديو أثناء توجهه إلى المحكمة في إسلام أباد

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 مارس 2023, 08:31 مساء
عمران خان يحذّر من توقيفه عبر رسالة فيديو أثناء توجهه إلى المحكمة في إسلام أباد
رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان. (الإنترنت)
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أعلن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، السبت، أثناء توجهه للمثول أمام المحكمة بتهم فساد أنه يتوقع توقيفه بعد أيام من جدل قانوني واشتباكات بين أنصاره والشرطة.

أطيح عمران خان في أبريل 2022 إثر مذكرة بحجب الثقة، ويواجه عشرات القضايا القانونية بينما يسعى للعودة إلى السلطة. وصدرت مذكرة توقيف بحقه بعد عدم مثوله أمام محكمة في إسلام أباد يوم 11 مارس للرد على اتهامه بعدم الإعلان عن كل الهدايا الدبلوماسية التي تلقاها خلال فترة ولايته وعن كسب أموال منها عبر بيع بعضها، وهو ما ينفيه، بحسب «فرانس برس». 

«وضعوا خطة لاعتقالي»
وقال خان في رسالة عبر مقطع فيديو مُسجّل على الطريق السريع «أنا ذاهب إلى محكمة إسلام أباد الآن. أريد أن أخبركم جميعًا أنهم وضعوا خطة لاعتقالي».

دُعي بطل الكريكيت السابق البالغ 70 عاماً للمثول أمام المحكمة في العاصمة الباكستانية السبت. وتزامناً انتشر حوالى 4000 عنصر من قوات الأمن في محيط إسلام أباد، ووُضعت المستشفيات في حالة تأهب قصوى. 

مؤامرة قبل خوض الانتخابات
كذلك داهمت الشرطة منزله في حي فخم في مدينة لاهور بعدما أُغلقت الطرق المجاورة وعُلقت خدمات الهواتف المحمولة في المنطقة. وأكّد خان أنه عُرضة لمؤامرة لمنعه من خوض الانتخابات المُقرر إجراؤها في أكتوبر. وأضاف «الهدف من هجومهم على منزلي لم يكن تقديمي إلى محكمة إسلام أباد، بل إيداعي السجن». 

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وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على أنصار لخان تجمعوا أمام المحكمة تحسباً لوصوله، حيث رددوا هتافات ورشقوا عناصر الشرطة بالحجارة. 

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أدّت محاولات الشرطة للقبض على نجم الكريكيت السابق لعدم مثولِه أمام المحكمة متحججاً بدواعٍ أمنية إلى اشتباكات مع أنصاره الذين تجمعوا خارج مقر إقامته في لاهور في شرق البلاد. وأمرت المحكمة في نهاية المطاف القوات الأمن بالانسحاب، وتعهّد خان بالمثول أمام المحكمة السبت.

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