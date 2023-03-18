الشرطة الباكستانية تقتحم مقر إقامة رئيس الوزراء السابق عمران خان

القاهرة - بوابة الوسط

اقتحمت شرطة ولاية البنجاب، مقر إقامة رئيس الوزراء الباكستاني السابق، زعيم حزب حركة إنصاف الباكستانية، عمران خان، في منطقة زمان بارك، حيث ألقت القبض على عشرين موظفا حزبيا.

وجاء ذلك بعد ساعات من توجه رئيس الوزراء الباكستاني السابق، إلى المحكمة لحضور جلسة استماع في العاصمة إسلام أباد، اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

عملية شاملة في مقر عمران خان

ووقعت اشتباكات مؤخرا بين قوات الشرطة وأنصار «حركة إنصاف» خارج منزل رئيس الوزراء السابق في لاهور، ما أسفر عن عدد من الإصابات في الجانبين، وذلك عندما حاولت الشرطة القبض على خان، بحسب قناة جيو نيوز الباكستانية.

غير أن الشرطة أطلقت عملية شاملة في مقر عمران خان صباح اليوم، لإزالة منطقة الخيام التي نصبها مؤيدو الحزب حولها.

وقالت الشرطة إنها تعرضت لإطلاق نار مباشر، وقنابل حارقة من داخل مسكن خان، ردا على عمليتها هناك.

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وفي وقت سابق من اليوم، أغلقت السلطات الباكستانية أجزاء من العاصمة إسلام أباد، اليوم السبت، ونشرت الآلاف من قوات الأمن، استعدادا لجلسة الاستماع التي يمثل فيها خان أمام المحكمة على خلفية اتهامات بالفساد بعدما تمكن من الفرار من الاعتقال لمدة أسبوع وسط اشتباكات عنيفة.

ويواجه خان، الذي أطيح به من منصبه العام الماضي إثر تصويت بسحب الثقة، عدة اتهامات بالفساد من بينها الاستيلاء على هدايا تعود للدولة قدمتها دول أخرى.

وأصدرت محكمة في إسلام أباد قرارا بتوقيف خان الشهر الماضي، ولكنه تحصن على مدار أسابيع بالمجمع السكني حيث يقيم، بشرق مدينة لاهور، وسط مؤيديه.

ووافق خان على المثول أمام جلسة الاستماع، بعدما رفضت المحكمة طلبه بإلغاء قرار توقيفه رغم مقاومة مؤيديه.