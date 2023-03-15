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الشرطة الباكستانية تفشل في توقيف عمران خان بعد صدامات مع مناصريه

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 مارس 2023, 05:40 مساء
الشرطة الباكستانية تفشل في توقيف عمران خان بعد صدامات مع مناصريه
مواجهات بين أنصار عمران خان وشرطيين في لاهور. (أ ف ب)
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يبدو أن الشرطة الباكستانية عدَلت الأربعاء عن توقيف رئيس الوزراء السابق عمران خان في منزله في لاهور بعد اشتباكات عنيفة مع مئات من أنصاره ليلاً.

وأكد شهود عيان كانوا بالقرب من منزل خان في ضاحية زمان بارك الفخمة في لاهور إن قوات الأمن التي انتشرت عدة ساعات انسحبت بعد أن أخلت حواجز ونقاط تفتيش، بحسب «فرانس برس».

وكتب حزب خان «حركة الإنصاف» على حسابه على تويتر «تصدى الشعب لقوات الشرطة والحراس الذين أرسلوا لإيذاء عمران خان». كما يُظهر مقطع فيديو نشره الحزب خان وهو يُحيي عشرات الأشخاص داخل حديقة منزله في حين يحتفل أنصاره في الخارج بانسحاب الشرطة.

 اشتباكات بين أنصار خان وعناصر الشرطة
وليل الأربعاء، اندلعت اشتباكات بين أنصار خان وعناصر الشرطة الذين أطلقوا الغاز المسيل للدموع وتعرضوا للرشق بالحجارة من الحشود الغاضبة. وصرّح خان «سبب (هذا الإجراء) ليس لأنني انتهكت قانوناً. يريدونني قابعاً في السجن حتى لا أتمكن من المشاركة في الانتخابات».

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وأضاف رئيس الوزراء السابق «هذا الاعتقال بالقوة لا علاقة له بدولة القانون»، مندداً بـ«شريعة الغاب». وأُطيح برئيس الوزراء السابق في أبريل 2022 بموجب مذكرة لحجب الثقة ويواجه مُذّاك عدة إجراءات قانونية. وهو ما زال يحظى بشعبية كبيرة ويأمل بالعودة إلى السلطة في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في أكتوبر.

الإبقاء على مذكرة التوقيف 
وهي المرة الثانية هذا الشهر التي يجري فيها إرسال الشرطة إلى منزله لتنفيذ مذكرة توقيف. وقد أفلت رئيس الوزراء السابق من عدة مذكرات استدعاء قضائية، متذرعاً بمخاوف أمنية. ويقول محاموه إنه أُُطلق بكفالة.

وجرى استدعاء عمران خان «70 عاما» إلى المحكمة بتهمة عدم إعلانه عن جميع الهدايا الدبلوماسية التي تلقاها خلال ولايته وكسب المال من خلال بيع بعضها. وصرح الناطق باسم شرطة إسلام أباد محمد تقي جواد أن «زعيم الحزب لم يُفرج عنه بكفالة في هذه القضية بالذات».

المئات من أنصار خان يطوقون منزله
وقال ناطق إن مذكرة التوقيف يجب أن تنفذ رغم الوضع على الأرض. وفي وقت سابق، نشر خان مقطع فيديو يظهره جالساً وراء مكتب زُين بقنابل غاز مسيل للدموع مستعملة مع علمي باكستان وحزبه في الخلفية.

وقال «سيستخدمون الغاز المسيل للدموع ضد شعبنا والقيام بأشياء أخرى من هذا القبيل، لكن عليكم أن تعرفوا أن لا سبب لفعل ذلك». وطوّق المئات من أنصار خان منزله الأربعاء لصد محاولات الشرطة توقيفه.

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