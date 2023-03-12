  • Alwasat News
Atwasat

مولدافيا تعلن تفكيك مجموعة مرتبطة بروسيا قبل تظاهرة جديدة ضد الحكومة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 مارس 2023, 09:02 مساء
مولدافيا تعلن تفكيك مجموعة مرتبطة بروسيا قبل تظاهرة جديدة ضد الحكومة
متظاهرون يحملون الأعلام المولدافية في كيشيناو. (أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت الشرطة المولدافية، الأحد، توقيف عناصر شبكة يشتبه أن روسيا نظمتها بهدف زعزعة استقرار البلاد، وذلك قبل تظاهرة جديدة نظمت ضد الحكومة الموالية لأوروبا في هذا البلد المجاور لأوكرانيا.

وسلطات هذه الجمهورية السابقة في حالة تأهب على خلفية توتر متزايد مع موسكو فيما تقول واشنطن إن روسيا تسعى إلى إقامة حكومة موالية لها في هذا البلد، بحسب «فرانس برس».

إثر مداهمات جرت مساء السبت، جرى استجواب 25 رجلًا ووضع سبعة آخرون قيد الحجز الاحتياطي كما أعلن قائد الشرطة فيوريل سيرناوتيان خلال مؤتمر صحفي.

 «عشر ساعات» من التسجيلات المرئية والصوتية 
ولفت إلى أن أحد الشرطيين تمكَّن من التسلل إلى المجموعة التي يرأسها رجل روسي مولدافي، مشيرًا إلى توفر «عشر ساعات» من التسجيلات المرئية والصوتية ضده. وأضاف «وصل أشخاص من روسيا لتأدية دور تدريبي محدد».

وأوضحت السلطات المولدافية أنها تحركت بعدما «تلقت معلومات عن المجموعة من قبل الاستخبارات الروسية حول تنظيم أعمال لزعزعة الاستقرار في أراضينا من خلال تظاهرات».

-  واشنطن: روسيا تهدف إلى زعزعة استقرار مولدافيا والإتيان بحكومة صديقة لها
-  الانفصاليون الموالون لروسيا بمولدافيا يتهمون أوكرانيا بتدبير هجوم على عاصمتهم

حشد حزب الثري الهارب الموالي لروسيا إلهان شور قواته مجددًا في الأسابيع الأخيرة ضد الحكومة المولدافية الموالية لأوروبا، وسط تصاعد التوتر بين موسكو وكيشيناو. ونظم هذا الحزب عدة تجمعات يُشتبه في أنه دفع للمشاركين من أجل حضورها.

بعد ظهر الأحد، انطلقت تظاهرة جديدة في العاصمة كيشيناو. وجرى تعزيز الضوابط على الحدود، فقد منع 182 من الرعايا الأجانب من الدخول خلال الأسبوع بينهم «عنصر محتمل» ضمن مجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية كما أفادت الشرطة في بيان.

وقال مراسل «فرانس برس» إن التظاهرة شهدت بعض الصدامات في جو متوتر بعدما أدت إنذارات من قنابل منتصف النهار إلى إحداث اضطراب في عمل مطار كيشيناو.

«فلتسقط الدكتاتورية!»
وتجمع آلاف الأشخاص أمام البرلمان وحاولوا الوصول الى مقر الحكومة لكن قوات الأمن أوقفتهم واعتقلت 54 شخصا. وطالب العديد من المولدافيين الذين يعانون من ارتفاع أسعار الطاقة بـ«استقالة» الرئيسة الموالية لأوروبا مايا ساندو وسط هتافات «فلتسقط الدكتاتورية!».

وقالت إيرينا (62 عامًا) المتحدرة من بلدة قريبة من منطقة  ترانسنيستريا الانفصالية الموالية لروسيا في شرق مولدافيا «مع معاشاتنا البائسة، الشتاء كان قاسيًا. لا أحد يأتي لرؤيتنا ولا أحد يستمع إلينا». وقالت متظاهرة أخرى «من المفترض أن نكون ديموقراطية. لقد جئنا إلى هنا سلميا، ليس لدينا سكاكين أو قنابل».

اتهمت الولايات المتحدة الجمعة روسيا بمحاولة زعزعة استقرار مولدافيا، خصوصًا عبر استخدام الاحتجاجات في الشوارع، سعيًا لتولي حكومة موالية لموسكو السلطة في نهاية المطاف.

وأشار الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إلى أن الولايات المتحدة تكثف عملية تبادل المعلومات حول النشاطات الروسية في البلاد مع مولدافيا «حتى تتمكن من إجراء مزيد من التحقيقات وتعطيل الخطط الروسية».

 مولدافيا تسعى إلى تعزيز العلاقات مع المؤسسات الغربية
وتسعى حكومة مولدافيا إلى تعزيز العلاقات مع المؤسسات الغربية، وهي مقربة من الحكومة الموالية للغرب في أوكرانيا المجاورة التي تشهد غزوًا روسيًا منذ أكثر من عام. ويسيطر انفصاليون مدعومون من روسيا على ترانسنيستريا، وهي جزء من أراضي مولدافيا، وتعتقد واشنطن أن موسكو تسعى لإثارة حالة من عدم الاستقرار على نطاق أوسع.

ودعت سلطات منطقة ترانسنيستريا الانفصالية الموالية لروسيا في مولدافيا الأمم المتحدة إلى التحقيق في مخطط لتنفيذ اعتداء ضد مسؤولين كبار قالت إنها أحبطته في وقت سابق الخميس واتهمت كييف بتدبيره، الأمر الذي نفته هذه الأخيرة.

إلى جانب خطر زعزعة استقرار مولدافيا، يزيد هذا الفصل الجديد من التوتر المخاوف من توسع النزاع بين أوكرانيا وروسيا. ومنذ أن شنت روسيا هجومها، كانت هناك تكهنات منتظمة بشأن فتح جبهة جديدة من ترانسنيستريا باتجاه مدينة أوديسا الساحلية بجنوب أوكرانيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. الزناد يستعرض كنزه الذهبي صباح يوم الحصاد

شاهد.. الزناد يستعرض كنزه الذهبي صباح يوم الحصاد
شاهد.. الزناد يوجه كلمة عبر «WTV» بعد الانتصار التاريخي والتتويج بـ«حزام الأساطير»

شاهد.. الزناد يوجه كلمة عبر «WTV» بعد الانتصار التاريخي والتتويج بـ«حزام ...
كاريكاتير خيري - وساطة الصين تعيد العلاقات بين السعودية وإيران

كاريكاتير خيري - وساطة الصين تعيد العلاقات بين السعودية وإيران
انتهت.. تعادل سلبي يسيطر على مباراة أبوسليم والمحلة في «دورينا»

انتهت.. تعادل سلبي يسيطر على مباراة أبوسليم والمحلة في «دورينا»
الذكاء الصناعي يتأسف «لقتل معظم البشريّة» في معرض بسان فرانسيسكو

الذكاء الصناعي يتأسف «لقتل معظم البشريّة» في معرض بسان فرانسيسكو
الدبيبة يطمئن المواطنين على السلع الغذائية الأساسية قبل رمضان

الدبيبة يطمئن المواطنين على السلع الغذائية الأساسية قبل رمضان
العراق يعلن عن مبادرة لزراعة خمسة ملايين شجرة من أجل مكافحة التصحر

العراق يعلن عن مبادرة لزراعة خمسة ملايين شجرة من أجل مكافحة التصحر
(فيديو) تصادم 42 مركبة ومقتل وإصابة 40 شخصا في المجر

(فيديو) تصادم 42 مركبة ومقتل وإصابة 40 شخصا في المجر
«السحارية».. معرض بدار كريسته يوثق ملامح الماضي

«السحارية».. معرض بدار كريسته يوثق ملامح الماضي
مزاد على هيكل عظمي لديناصور يعود إلى 67 مليون سنة

مزاد على هيكل عظمي لديناصور يعود إلى 67 مليون سنة
مزاد على هيكل عظمي لديناصور يعود إلى 67 مليون سنة

مزاد على هيكل عظمي لديناصور يعود إلى 67 مليون سنة
شاهد على العصر.. مصطفى التير يرصد جذور الصراع وتداعياته في «الثورة الليبية»

شاهد على العصر.. مصطفى التير يرصد جذور الصراع وتداعياته في «الثورة الليبية»
161 مليار دولار.. أرباح قياسية لـ«أرامكو» السعودية خلال 2022

161 مليار دولار.. أرباح قياسية لـ«أرامكو» السعودية خلال 2022
مايك بنس: التاريخ «سيحاسب» ترامب على هجوم «الكابيتول»

مايك بنس: التاريخ «سيحاسب» ترامب على هجوم «الكابيتول»
الدوري الإيطالي: كفاراتسخيليا يقود نابولي لاستعادة سكة الانتصارات أمام أتالانتا

الدوري الإيطالي: كفاراتسخيليا يقود نابولي لاستعادة سكة الانتصارات أمام أتالانتا
«لاريسا».. عاصفة ثلجية تشل حركة النقل والمطارات في بريطانيا «شاهد»

«لاريسا».. عاصفة ثلجية تشل حركة النقل والمطارات في بريطانيا «شاهد»
تهديد التيار المدني واحتجاز التواتي

تهديد التيار المدني واحتجاز التواتي
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: النزال العالمي بين مالك الزناد والفرنسي ديالو

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: النزال العالمي بين مالك الزناد والفرنسي ديالو
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
جريدة ألمانية: قطر تجسست على المدعي العام السويسري السابق المسؤول عن تحقيقات الـ«فيفا»
جريدة ألمانية: قطر تجسست على المدعي العام السويسري السابق المسؤول...
الكونغو الديمقراطية: «متطرفون» قتلوا 19 شخصا في هجوم جديد على قرية
الكونغو الديمقراطية: «متطرفون» قتلوا 19 شخصا في هجوم جديد على ...
الرئيس السويسري يدافع عن حياد بلده وحظر تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا
الرئيس السويسري يدافع عن حياد بلده وحظر تصدير الأسلحة إلى ...
8 قتلى إثر غرق قاربي تهريب قبالة سواحل كاليفورنيا
8 قتلى إثر غرق قاربي تهريب قبالة سواحل كاليفورنيا
الخارجية الإيرانية: توصلنا إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لتبادل سجناء
الخارجية الإيرانية: توصلنا إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لتبادل ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب ساحل بابوا غينيا الجديدة
زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب ساحل بابوا غينيا الجديدة...
الأمم المتحدة ترجح صحة مقطع فيديو يظهر إعدام جندي أوكراني
الأمم المتحدة ترجح صحة مقطع فيديو يظهر إعدام جندي أوكراني...
زلزال جديد بقوة 6.4 درجات يضرب جنوب تركيا شعر به سكان لبنان وسورية وفلسطين
زلزال جديد بقوة 6.4 درجات يضرب جنوب تركيا شعر به سكان لبنان ......
زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب طاجيكستان قرب الحدود مع الصين
زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب طاجيكستان قرب الحدود مع الصين...
أوكرانيا تتعهّد بـ«طرد ومعاقبة» روسيا بعد خطاب بوتين
أوكرانيا تتعهّد بـ«طرد ومعاقبة» روسيا بعد خطاب بوتين...
المزيد
كوريا الشمالية تتخذ «إجراءات ردعية» قبل انطلاق مناورات واشنطن وسيول
كوريا الشمالية تتخذ «إجراءات ردعية» قبل انطلاق مناورات ......
«تشاسيف يار» الأوكرانية.. منفذ الهاربين من باخموت تحت وطأة القصف الروسي
«تشاسيف يار» الأوكرانية.. منفذ الهاربين من باخموت تحت وطأة ......
مولدافيا تعلن تفكيك مجموعة مرتبطة بروسيا قبل تظاهرة جديدة ضد الحكومة
مولدافيا تعلن تفكيك مجموعة مرتبطة بروسيا قبل تظاهرة جديدة ضد......
الخارجية الإيرانية: توصلنا إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لتبادل سجناء
الخارجية الإيرانية: توصلنا إلى اتفاق مع الولايات المتحدة ......
8 قتلى إثر غرق قاربي تهريب قبالة سواحل كاليفورنيا
8 قتلى إثر غرق قاربي تهريب قبالة سواحل كاليفورنيا...
المزيد