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الانفصاليون الموالون لروسيا بمولدافيا يتهمون أوكرانيا بتدبير هجوم على عاصمتهم

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 مارس 2023, 12:57 مساء
الانفصاليون الموالون لروسيا بمولدافيا يتهمون أوكرانيا بتدبير هجوم على عاصمتهم
علما روسيا ومنطقة ترانسدينستريا الانفصالية الموالية لها في مولدافيا. (الإنترنت)
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اتهم المدعي العام لمنطقة ترانسدينستريا الانفصالية الموالية لروسيا في مولدافيا، الخميس، أوكرانيا بأنها أرادت تنفيذ هجوم في وسط تيراسبول عاصمة دولتهم المعلنة من جانب واحد والتسبب بسقوط «عدد كبير من الضحايا».

وقال المدعي العام لترانسدينستريا أناتولي غوريتسكي إن «المكان الذي يجب أن يحدث فيه العمل الإرهابي يدل على أن الهدف كان القضاء على قادة الدولة أولا (...) والتسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا، نظرا إلى أن العمل الإرهابي كان سيحدث في وسط تيراسبول حيث يفترض أن يتجمع عدد كبير من المواطنين»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق، أعلنت سلطات منطقة ترانسدينستريا الانفصالية في مولدافيا إحباط هجوم اتهمت كييف بتدبيره ضد عدد من كبار المسؤولين في أجواء من التوتر الحاد المرتبط بالنزاع في أوكرانيا.

ونهاية فبراير، نفت مولدافيا أن تكون أوكرانيا تشكل أي «تهديد مباشر»، لمنطقة ترانسنيستريا الانفصالية الموالية لروسيا، ردا على تصريحات لوزارة الخارجية الروسية اتهمت كييف بـ«التحضير» لـ«غزو» هذه المنطقة المولدافية.

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