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إيران تبرم عقد شراء طائرات «سوخوي-35» مع موسكو

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 مارس 2023, 03:50 مساء
إيران تبرم عقد شراء طائرات «سوخوي-35» مع موسكو
طائرة «سوخوي إس-35» تستعدّ للإقلاع من قاعدة حميميم العسكرية الروسية في محافظة اللاذقية السورية. (أ ف ب)
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أعلنت إيران أنها أبرمت مع روسيا عقدا لشراء طائرات مقاتلة من طراز «سوخوي إس يو-35»، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، رغم تحذير الولايات المتحدة من التعاون العسكري بين طهران وموسكو.

وقالت وكالة «أرنا» نقلا عن مندوب الجمهورية الإسلامية لدى الأمم المتحدة، إنه «بعد رفع الحظر (الذي فرضته الأمم المتحدة) على شراء الأسلحة التقليدية في أكتوبر 2020، أبرمت إيران عقدا لشراء طائرات مقاتلة من طراز «سوخوي إس يو-35». ولم تقدم الوكالة مزيدا من التفاصيل بشأن العقد، لكن إيران وروسيا تجريان محادثات منذ سنوات لهذا الغرض.

تحذير أميركي من التعاون العسكري بين إيران وروسيا
وتهدّد الولايات المتحدة بفرض عقوبات قاسية على أي دولة تتعامل مع القوات الإيرانية، خصوصا الحرس الثوري المُدرج على قائمة «المنظمات الإرهابية» التي تعدها واشنطن. 

في موازاة ذلك، تحذر واشنطن من التصعيد «الخطير» في التعاون العسكري بين إيران وروسيا، في الوقت الذي تُتهم فيه طهران بتزويد موسكو بطائرات مسيّرة تستخدمها في أوكرانيا، الأمر الذي تنفيه إيران.

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وأشارت «أرنا» إلى أن «طائرات (سوخوي إس يو-35) كانت مقبولة من الناحية الفنية بالنسبة لإيران... وأعلنت روسيا أنّها مستعدّة لبيعها للجمهورية الإسلامية». وقال وزير الدفاع الإيراني محمد رضا اشتیاني الإثنين، إنّ طهران «ما زالت تتابع شراء» (سوخوي إس يو-35)، ولكنها «لم تتسلّم المعدّات بعد».

 300 طائرة مقاتلة روسية «ميغ-29 وسو-25»
يملك سلاح الجو الإيراني نحو 300 طائرة مقاتلة روسية «ميغ-29 وسو-25»، وصينية «إف-7»، وأميركية «إف-4، إف-5 وإف-14» وفرنسية «ميراج إف-1»، بالإضافة إلى طائرات «الصاعقة»، وهي نسخة إيرانية من الطائرات الأميركية «إف-5»، وفق الخبراء.

أبرمت طهران وموسكو عقدا في العام 2007 لتسليم إيران أنظمة صواريخ المضادات الجوية الروسية «إس 300»، لكن في العام 2010 علّقت موسكو البيع تطبيقا لقرار مجلس الأمن الدولي الذي يستهدف برنامج إيران النووي.

في العام 2015، بعد فترة قصيرة على التوصل إلى اتفاق دولي بشأن برنامج إيران النووي، سمحت موسكو مجددا بتسليم صواريخ «إس 300» لإيران. وأعلنت وزارة الدفاع الإيرانية في مايو 2016 أنّ إيران «تملك الآن نظام إس -300 الاستراتيجي».

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