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ميلوني تتعهد بسياسة حازمة ضد «تجار البشر» لمكافحة الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 مارس 2023, 11:34 مساء
ميلوني تتعهد بسياسة حازمة ضد «تجار البشر» لمكافحة الهجرة
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني خلال مؤتمر صحافي في 9 مارس 2023 بعد اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء في قاعة بلدية كوتو بمنطقة كالابريا (أ ف ب)
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أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الخميس، عزمها على مكافحة الهجرة غير الشرعية والمهربين، إثر اجتماع حكومتها في جنوب البلاد، حيث أدى غرق قارب مهاجرين إلى مقتل 72 شخصًا على الأقل في نهاية فبراير.

عُقد اجتماع مجلس الوزراء الرمزي في كوترو بمنطقة كالابريا الفقيرة التي يصلها العديد من القوارب المحملة مهاجرين من أفريقيا وتركيا كل عام.

وهذه سابقة للحكومة المُشكّلة من أحزاب معظمها من اليمين المتطرف، والتي زادت منذ تنصيبها في أكتوبر 2022 العقبات أمام أنشطة السفن الإنسانية في البحر المتوسط وبدأت مواجهة مع الشركاء الأوروبيين لحضّهم على استقبال المزيد من المهاجرين الذين يصلون إلى الشواطئ الإيطالية.

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استنكرت جورجيا ميلوني المأساة الإنسانية، وأعربت عن دعمها لعائلات ضحايا غرق القارب، وانتقدت خصوصًا «الاتجار بالبشر»، قائلة إن «ردنا على ما حدث هو اتباع سياسة أكثر حزمًا»، بحسب وكالة «فرانس برس».

ووافق مجلس الوزراء على مرسوم جديد يشدد العقوبات على المهربين وأقر جريمة جديدة يُعاقب عليها بالسجن ثلاثين عامًا للمتاجرين الذين تؤدي أنشطتهم إلى وفاة أو إصابة ضحاياهم. كذلك ينصّ المرسوم على استقبال حصص من المهاجرين من بلدان المغادرة والتي من شأنها أن تسهم في مكافحة المهربين.

اتهامات لحكومة ميلوني بالدعاية
ولا تزال ميلوني تحظى بمستوى ثقة قوي في استطلاعات الرأي، لكن حكومتها تتعرض لانتقادات شديدة من المعارضة والمجتمع المدني بعد غرق قارب في 26 فبراير قرب ساحل كالابريا، بعد أيام من إبحاره من تركيا حاملاً وفق الناجين 180 شخصًا. ويشتبه في أن السلطات البحرية، ولاسيما خفر السواحل، لم تتفاعل بالسرعة الكافية مع تقارير عن وجود قارب يواجه صعوبات في المنطقة.

في تصريح لوكالة «فرانس برس»، قال رئيس بلدية كروتوني وهي أقرب بلدة الى مسرح المأساة واستقبلت نعوش الضحايا، إن اجتماع الحكومة مجرد «عملية دعائية» تهدف إلى التعويض عن غيابها في الأيام التي تلت المأساة. وقال فينشنزو فوتشي الخميس: «كنت أفضل الاستفادة في الأيام الأخيرة من وجود الحكومة عبر إجراءات لإظهار التضامن الإنساني».

وأمام عشرات النعوش التي لا تزال مسجاة في قاعة، أحضر السكان الألعاب وباقات الزهور والشموع ورسومات تلاميذ مدارس ولافتات كتب على إحداها «لم ينقذهم أحد، فيما كان بإمكاننا القيام بذلك».

وقالت إحدى المارات ماريا بانيبيانكو وهي متقاعدة تبلغ من العمر 80 عاما لوكالة فرانس برس»: «إنهن في قلبي، كل هؤلاء الفتيات الصغيرات والنساء اللواتي جئن بحثًا عن السلام ووجدن الموت، هذا يؤلمني جدا».

منبر سياسي
وفتح القضاء تحقيقاً حول تأخر وصول الإغاثة. وبحسب وكالة فرونتكس الأوروبية، رصدت إحدى طائراتها زورقًا مكتظًا مساء 25 فبراير انطلق في الأسبوع السابق من تركيا نحو إيطاليا وأبلغت السلطات الإيطالية.

وطالبت المعارضة باستقالة وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي الذي يعتمد نهجًا صارمًا حيال المنظمات غير الحكومية التي تساعد المهاجرين في البحر المتوسط وأدلى بتصريحات تفتقر الى أي تعاطف بعد المأساة. في حين دافع الوزير عن نفسه الثلاثاء أمام النواب وأعاد عرض ظروف المأساة بالتفصيل. وأكد هو أيضًا أن فرونتكس لم تبلغ عن أي مشكلة في القارب.

واتهم بيانتيدوزي المهربين الأربعة المفترضين بأنهم يقفون وراء هذه المأساة لانهم بقوا لساعات بدون الرسو قرب السواحل ليلا وفي البحر الهائج هرباً من قوات الأمن الإيطالية قبل أن يقوموا بتحرك خطر أدى إلى الغرق.

بعد ظهر الخميس، تظاهر عشرات المعارضين وسط انتشار كثيف لشرطة مكافحة الشغب احتجاجاً على سياسة الهجرة التي تعتمدها الحكومة في وسط كوترو حيث أغلقت كل المتاجر احترازًا. وكتب على لافتات «احموا الناس وليس الحدود» و«كان يمكن إنقاذهم».

وقال أنطونيو فيتوريتي وهو طالب في الثامنة والعشرين من العمر لوكالة فرانس برس «أريد التنديد بخبث الحكومة التي تترك سفينة تقل أشخاصًا هاربين من المجاعة والبؤس يموتون في البحر وتأتي اليوم إلى هنا للوقوف على منبر سياسي».

ملف المهاجرين موضوع سياسي حساس جدًا في إيطاليا، بوابة الدخول التي وصلها مئات آلاف المهاجرين في السنوات الماضية. تأخذ إيطاليا على شركائها في الاتحاد الأوروبي عدم التضامن.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في رسالة وجهتها الإثنين إلى ميلوني أنه «من الواضح أن الهجرة تمثل تحديًا أوروبيا يتطلب استجابة أوروبية» مع التأكيد في الوقت نفسه على «الواجب الأخلاقي بالتحرك لتجنب مآس مماثلة».

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