  • Alwasat News
Atwasat

خامنئي يطالب بـ«عقوبات شديدة» لمرتكبي حوادث تسميم تلميذات إيرانيات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 مارس 2023, 04:23 مساء
خامنئي يطالب بـ«عقوبات شديدة» لمرتكبي حوادث تسميم تلميذات إيرانيات
المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي في صورة نشرها مكتبه. (أ ف ب)
alwasat radio

طالب المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الإثنين بـ«عقوبات شديدة» بحق الأشخاص الذين سيثبُت تورطهم بسلسلة حوادث تسميم بالغاز طالت تلميذات إيرانيات خلال الأشهر الثلاثة الفائتة، وتثير غضباً في البلاد. 

وقال خامنئي في أول تعليق له على القضية «يجب معاقبة مرتكبي هذه الجريمة بشدة»، و«لن يكون هناك عفو عن هؤلاء الناس». وأضاف خامنئي متحدثاً لوسائل إعلام في طهران «على السلطات أن تتابع بجدية القضية... إذا ثبت التسمّم... فإنها جريمة كبيرة لا تغتفر»، بحسب «فرانس برس».

وجرى الإبلاغ عن تسمّم مئات التلميذات بالغاز في 52 مركزًا تعليميًا في إيران منذ نهاية نوفمبر، بحسب تقرير رسمي. وقال رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إجئي الإثنين أن مرتكبي عمليات التسميم هذه، سيُدانون بنشر «الفساد في الأرض» وهي أبرز التهم التي يُعاقب عليها القضاء الإيراني بالإعدام. 

فتح تحقيق في أسباب التسمّم
وأعلنت الحكومة فتح تحقيق في أسباب التسمّم، الذي أدى إلى نقل عشرات الفتيات إلى مستشفيات في محافظات عدة، عانيْن من مشكلات في الجهاز التنفسي ودوار وصداع. ولم يعلن حتى الآن توقيف أي شخص.

- برلين والأمم المتحدة تطالبان بـ«كشف» حالات تسميم طالبات في إيران
-  تسجيل حالات تسمم جديدة بين التلميذات في إيران

وأثارت القضية الغامضة قلق أهالي التلميذات مطالبين السلطات بإيجاد الفاعلين. وطالب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الجمعة وزارتي الداخلية والاستخبارات بـ«إفشال مؤامرة العدو الهادفة إلى بث الخوف واليأس بين السكان». ولم يشِر إلى هوية هذا «العدو». 

واعتقلت السلطات الإثنين الصحفي علي بورطباطبائي، الذي تابع حالات التسمّم في مدينة قم المقدسة لصالح موقع «قم نيوز». وشهدت المدينة أولى حالات التسميم في البلاد في نهاية نوفمبر، بحسب صحيفة «شرق» الإيرانية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مكتبة الملك إدريس توجه «دعوة عامة» لحضور مؤتمرها العلمي الثاني

مكتبة الملك إدريس توجه «دعوة عامة» لحضور مؤتمرها العلمي الثاني
عبدالحميد بسيوني يصل البيضاء لتسلم مهام تدريب الأخضر

عبدالحميد بسيوني يصل البيضاء لتسلم مهام تدريب الأخضر
هاري وميغن تلقيا دعوة لحضور مراسم تتويج تشارلز الثالث

هاري وميغن تلقيا دعوة لحضور مراسم تتويج تشارلز الثالث
حرب أوكرانيا.. النرويج تجني عائدات غير مسبوقة من النفط والغاز

حرب أوكرانيا.. النرويج تجني عائدات غير مسبوقة من النفط والغاز
رئيس اتحاد الكرة الليبي الأسبق العربي يشكو من صراخ بعض المعلقين العرب

رئيس اتحاد الكرة الليبي الأسبق العربي يشكو من صراخ بعض المعلقين العرب
بريطانيا: الجيش الروسي يجدّد دبابات سوفياتية عمرها 60 عاماً

بريطانيا: الجيش الروسي يجدّد دبابات سوفياتية عمرها 60 عاماً
تين هاغ: أنا متفاجئ من انهيار الفريق في الشوط الثاني أمام ليفربول

تين هاغ: أنا متفاجئ من انهيار الفريق في الشوط الثاني أمام ليفربول
كاريكاتير خيري - إقرار التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري

كاريكاتير خيري - إقرار التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري
موسكو بين تخليد وإدانة الزعيم السوفياتي ستالين في الذكرى الـ70 لوفاته

موسكو بين تخليد وإدانة الزعيم السوفياتي ستالين في الذكرى الـ70 لوفاته
«الكوابيس» ما زالت تلاحق سكان كهرمان مرعش التركية بعد شهر من الزلزال

«الكوابيس» ما زالت تلاحق سكان كهرمان مرعش التركية بعد شهر من الزلزال
شاهد.. «في التسعين» عبر «WTV» يناقش أسباب تهديد الدوري الليبي بالتوقف

شاهد.. «في التسعين» عبر «WTV» يناقش أسباب تهديد الدوري الليبي بالتوقف
تعرف على ترتيب المجموعتين بعد نهاية الأسبوع الثالث لإياب الدوري

تعرف على ترتيب المجموعتين بعد نهاية الأسبوع الثالث لإياب الدوري
كاريكاتير حليم - البيئة وموسم الرحلات في ليبيا

كاريكاتير حليم - البيئة وموسم الرحلات في ليبيا
جريدة «الوسط»: باتيلي يناور لفرض حل من خارج الصندوق

جريدة «الوسط»: باتيلي يناور لفرض حل من خارج الصندوق
كاريكاتير خيري - احتجاز الناشط المدني أحمد التواتي في بنغازي

كاريكاتير خيري - احتجاز الناشط المدني أحمد التواتي في بنغازي
جريدة «ذا ميرور» البريطانية تعتذر للسراج

جريدة «ذا ميرور» البريطانية تعتذر للسراج
معهد أميركي: الانتخابات الليبية لا تزال بعيدة المنال

معهد أميركي: الانتخابات الليبية لا تزال بعيدة المنال
في ذكرى وفاته التسعين.. قناة «الوسط» تنظم ندوة عن المجاهد أحمد الشريف السنوسي 11 مارس

في ذكرى وفاته التسعين.. قناة «الوسط» تنظم ندوة عن المجاهد أحمد الشريف السنوسي 11...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
«هدايا الموت».. تراشق يمني إيراني في مؤتمر للأمم المتحدة بالدوحة
«هدايا الموت».. تراشق يمني إيراني في مؤتمر للأمم المتحدة بالدوحة
بوتين يناقش مع رئيسي هاتفيا التعاون بين روسيا وإيران
بوتين يناقش مع رئيسي هاتفيا التعاون بين روسيا وإيران
11 قتيلا وعشرات المفقودين في انزلاق تربة بإندونيسيا
11 قتيلا وعشرات المفقودين في انزلاق تربة بإندونيسيا
بيلاروس تحكم على المعارضة تيخانوفسكايا المقيمة في المنفى بالسجن 15 عاما
بيلاروس تحكم على المعارضة تيخانوفسكايا المقيمة في المنفى بالسجن ...
أوكرانيا تعلن إسقاط 13 طائرة مسيرة روسية متفجرة ليلا
أوكرانيا تعلن إسقاط 13 طائرة مسيرة روسية متفجرة ليلا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب ساحل بابوا غينيا الجديدة
زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب ساحل بابوا غينيا الجديدة...
زلزال جديد بقوة 6.4 درجات يضرب جنوب تركيا شعر به سكان لبنان وسورية وفلسطين
زلزال جديد بقوة 6.4 درجات يضرب جنوب تركيا شعر به سكان لبنان ......
زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال اليابان
زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال اليابان...
البيت الأبيض ينشر التقرير الطبي عن صحة بايدن
البيت الأبيض ينشر التقرير الطبي عن صحة بايدن...
زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب سواحل جزر تانيمبار الإندونيسية
زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب سواحل جزر تانيمبار الإندونيسية...
المزيد
أمينة المظالم الأوروبية تطالب المفوضية بتبرير رحلات مسؤول إلى قطر
أمينة المظالم الأوروبية تطالب المفوضية بتبرير رحلات مسؤول ......
خامنئي يطالب بـ«عقوبات شديدة» لمرتكبي حوادث تسميم تلميذات إيرانيات
خامنئي يطالب بـ«عقوبات شديدة» لمرتكبي حوادث تسميم تلميذات ......
ترامب يعد بإنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية «الكارثية» في يوم واحد
ترامب يعد بإنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية «الكارثية» في يوم ......
أوكرانيا تعلن إسقاط 13 طائرة مسيرة روسية متفجرة ليلا
أوكرانيا تعلن إسقاط 13 طائرة مسيرة روسية متفجرة ليلا...
بيلاروس تحكم على المعارضة تيخانوفسكايا المقيمة في المنفى بالسجن 15 عاما
بيلاروس تحكم على المعارضة تيخانوفسكايا المقيمة في المنفى ......
المزيد