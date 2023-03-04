رئيسة البرلمان الأوروبي تلتقي زيلينسكي في كييف

القاهرة - بوابة الوسط

زارت رئيسة البرلمان الأوروبي، المالطية روبرتا ميتسولا، العاصمة الأوكرانية كييف، السبت، والتقت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وفي تغريدة لها باللغتين الإنجليزية والأوكرانية على «تويتر»، قالت ميتسولا: «إنه لأمر جيد أن أعود إلى أوكرانيا، مع هؤلاء المواطنين الشجعان الذين ألهموا العالم، مع هؤلاء الأبطال الذين يرفضون الاستسلام. مع الذين ضحوا بكل شيء من أجل قيمنا. مع الأوروبيين الذين يقع وطنهم داخل الاتحاد الأوروبي»، وفق وكالة «يورو نيوز».

- أوكرانيا تعلن فتح مكتب للجنائية الدولية في كييف

في وقت سابق الجمعة، أعلن المدعي العام الأوكراني، أندريه كوستين، أن بلاده تستعد لفتح مكتب للمحكمة الجنائية الدولية، في وقت تسعى فيه كييف إلى إنشاء محكمة خاصة لتوجيه اتهامات إلى قادة روس.