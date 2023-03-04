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رئيسة البرلمان الأوروبي تلتقي زيلينسكي في كييف

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 مارس 2023, 02:45 مساء
رئيسة البرلمان الأوروبي تلتقي زيلينسكي في كييف
رئيسة البرلمان الأوروبي، المالطية روبرتا ميتسولا، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي, في كييف, 4 مارس 2023. (حساب ميتسولا على تويتر)
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زارت رئيسة البرلمان الأوروبي، المالطية روبرتا ميتسولا، العاصمة الأوكرانية كييف، السبت، والتقت الرئيس الأوكراني  فولوديمير زيلينسكي.

وفي تغريدة لها باللغتين الإنجليزية والأوكرانية على «تويتر»، قالت ميتسولا: «إنه لأمر جيد أن أعود إلى أوكرانيا، مع هؤلاء المواطنين الشجعان الذين ألهموا العالم، مع هؤلاء الأبطال الذين يرفضون الاستسلام. مع الذين ضحوا بكل شيء من أجل قيمنا. مع الأوروبيين الذين يقع وطنهم داخل الاتحاد الأوروبي»، وفق وكالة «يورو نيوز».

- أوكرانيا تعلن فتح مكتب للجنائية الدولية في كييف

في وقت سابق الجمعة، أعلن المدعي العام الأوكراني، أندريه كوستين، أن بلاده تستعد لفتح مكتب للمحكمة الجنائية الدولية، في وقت تسعى فيه كييف إلى إنشاء محكمة خاصة لتوجيه اتهامات إلى قادة روس.

«التحقيق بشكل كامل في الجرائم الدولية» في أوكرانيا
وقال كوستين، خلال مؤتمر صحفي في لفيف غربي أوكرانيا، «اليوم وافقت الحكومة الأوكرانية على مذكرة» بينها وبين «المحكمة الجنائية الدولية ستتيح فتح مكتب للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في أوكرانيا في مستقبل قريب».

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