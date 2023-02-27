مباحثات بين شكري وتشاووش أوغلو في أضنة التركية

القاهرة - بوابة الوسط

عقد وزيرا الخارجية المصري سامح شكري ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الإثنين، اجتماعاً ثنائيا فى مدينة أضنة التركية، وفق الناطق الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبوزيد.

ونشر الناطق الرسمي المصري صورًا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» للوزيرين المصري والتركي خلال استقلالهما طائرة العمودية متوجهة إلى ميناء مرسين لتسلم الشحنة السادسة من المساعدات الإغاثية المصرية المقدمة إلى تركيا.

ووصل شكري إلى تركيا في وقت سابق اليوم، قادما من سورية بعد زيارة قصيرة إلى دمشق، التقى خلالها الرئيس السوري بشار الأسد ونظيره فيصل المقداد.



وزيرا الخارجية المصري والتركي خلال مباحثات في مدينة أضنة التركية، 27 فبراير 2023. (تويتر)