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زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال اليابان

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 فبراير 2023, 10:16 مساء
زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال اليابان
مقياس ريختر لقياس الزلازل. (الإنترنت)
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ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، منذ قليل، منطقة هوكايدو بشمال اليابان، بحسب ما ذكره «المركز الأورومتوسطي» لرصد الزلازل.

وأوضح «المركز الأورومتوسطي»، أن مركز الهزة الأرضية وقع على بعد 95 كيلو مترًا شرق وشمال شرقي «جزيرة أوكيناوا».

وكانت اليابان تعرضت في العام 2011، لزلزال بقوة 9 درجات على مقياس ريختر،  وقع خارج  «توهوكو» أعقبه 50 هزة ارتدادية، ما أسفر عن مصرع 15 ألف شخص، وفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

 زلزال بقوة 5 درجة  يضرب بحر مالوكو
وتسبب الزلزال في وقوع موجات المد العاتية «تسونامي»، فيما قدرت السلطات  الخسائر الاقتصادية بـ210 مليارات دولار، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

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ومن جهة أخرى، ضرب زلزال بقوة 5 درجة على مقياس ريختر بحر مالوكو الذي يقع غربي المحيط الهادئ في إندونيسيا، وكان على عمق 77 كيلو مترًا، ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار.

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