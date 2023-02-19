زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال اليابان

القاهرة - بوابة الوسط

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، منذ قليل، منطقة هوكايدو بشمال اليابان، بحسب ما ذكره «المركز الأورومتوسطي» لرصد الزلازل.

وأوضح «المركز الأورومتوسطي»، أن مركز الهزة الأرضية وقع على بعد 95 كيلو مترًا شرق وشمال شرقي «جزيرة أوكيناوا».

وكانت اليابان تعرضت في العام 2011، لزلزال بقوة 9 درجات على مقياس ريختر، وقع خارج «توهوكو» أعقبه 50 هزة ارتدادية، ما أسفر عن مصرع 15 ألف شخص، وفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

زلزال بقوة 5 درجة يضرب بحر مالوكو

وتسبب الزلزال في وقوع موجات المد العاتية «تسونامي»، فيما قدرت السلطات الخسائر الاقتصادية بـ210 مليارات دولار، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

- زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب السعودية

- «الكوارث التركية» تسجل أكثر من 6 آلاف هزة ارتدادية بعد الزلزال المدمر

ومن جهة أخرى، ضرب زلزال بقوة 5 درجة على مقياس ريختر بحر مالوكو الذي يقع غربي المحيط الهادئ في إندونيسيا، وكان على عمق 77 كيلو مترًا، ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار.