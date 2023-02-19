«الكوارث التركية» تسجل أكثر من 6 آلاف هزة ارتدادية بعد الزلزال المدمر

القاهرة - بوابة الوسط

قالت هيئة الكوارث التركية (آفاد)، اليوم الأحد، إن الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة الحدود التركية السورية، أعقبه حتى الآن أكثر من 6000 هزة ارتدادية.

وقال المسؤول في هيئة إدارة الكوارث التركية، أورهان تاتار، للصحفيين في أنقرة، إن الهيئة كانت تسجل هزات أرضية «كل ثلاث أو أربع دقائق» منذ وقوع الزلزال، وكانت قوة 40 منها أعلى من 5 درجات على مقياس ريختر، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وتوقع تاتار أن تستمر الهزات الارتدادية، مما سيؤثر سلبا على «السكان المحليين المتضررين» بالفعل.

استمرار تقييم حجم الأضرار

وحث المسؤول التركي السكان المحليين على الابتعاد عن المباني المتضررة، مضيفا أن السلطات مازالت تقوم حاليا بتقييم حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الاستراتيجية، التي تشمل السدود والأنفاق.

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يذكر أن الزلزال المدمر أسفر عن مقتل عشرات الآلاف، وتدمير نحو 105 آلاف مبنى أو إلحاق أضرار بها، بالإضافة إلى تشريد عشرات الآلاف في جنوب شرق تركيا.