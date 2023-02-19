  • Alwasat News
Atwasat

«الكوارث التركية» تسجل أكثر من 6 آلاف هزة ارتدادية بعد الزلزال المدمر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 فبراير 2023, 01:16 مساء
«الكوارث التركية» تسجل أكثر من 6 آلاف هزة ارتدادية بعد الزلزال المدمر
استمرار عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض في تركيا. (trt)
alwasat radio

قالت هيئة الكوارث التركية (آفاد)، اليوم الأحد، إن الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة الحدود التركية السورية، أعقبه حتى الآن أكثر من 6000 هزة ارتدادية.

وقال المسؤول في هيئة إدارة الكوارث التركية، أورهان تاتار، للصحفيين في أنقرة، إن الهيئة كانت تسجل هزات أرضية «كل ثلاث أو أربع دقائق» منذ وقوع الزلزال، وكانت قوة 40 منها أعلى من 5 درجات على مقياس ريختر، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وتوقع تاتار أن تستمر الهزات الارتدادية، مما سيؤثر سلبا على «السكان المحليين المتضررين» بالفعل.

استمرار تقييم حجم الأضرار
وحث المسؤول التركي السكان المحليين على الابتعاد عن المباني المتضررة، مضيفا أن السلطات مازالت تقوم حاليا بتقييم حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الاستراتيجية، التي تشمل السدود والأنفاق.

- انتشال 3 أشخاص أحياء بعد 13 يوما على زلزال تركيا (فيديو)

يذكر أن الزلزال المدمر أسفر عن مقتل عشرات الآلاف، وتدمير نحو 105 آلاف مبنى أو إلحاق أضرار بها، بالإضافة إلى تشريد عشرات الآلاف في جنوب شرق تركيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نيو مكسيكو تعتزم إعدام 150 بقرة رميا بالرصاص

نيو مكسيكو تعتزم إعدام 150 بقرة رميا بالرصاص
نتائج مثيرة في «رغبي» البطولة العربية بمشاركة ليبية تشهد خسارة «0-66»

نتائج مثيرة في «رغبي» البطولة العربية بمشاركة ليبية تشهد خسارة «0-66»
«مرسيدس» ترفع أسعار السيارات بنسبة 43%

«مرسيدس» ترفع أسعار السيارات بنسبة 43%
سبانخ مغذية في خطوات بسيطة

سبانخ مغذية في خطوات بسيطة
امرأة تحطّم منحوتة بقيمة 42 ألف دولار في معرض فني أميركي

امرأة تحطّم منحوتة بقيمة 42 ألف دولار في معرض فني أميركي
ارتفاع صادرات الصين من شاحنات «بيك آب» 70% في يناير

ارتفاع صادرات الصين من شاحنات «بيك آب» 70% في يناير
النصر يلاقي المريخ السوداني وديا استعدادا لإياب «دورينا»

النصر يلاقي المريخ السوداني وديا استعدادا لإياب «دورينا»
الرئيس التونسي يطرد مسؤولة أوروبية بسبب «تدخل سافر في الشأن الداخلي»

الرئيس التونسي يطرد مسؤولة أوروبية بسبب «تدخل سافر في الشأن الداخلي»
«تحقيقات»: الخطف السياسي والقبض التعسفي في ليبيا

«تحقيقات»: الخطف السياسي والقبض التعسفي في ليبيا
«أكلات ماجدة» (20): من فرنسا.. كريم برولاي لذيذ وسهل التحضير

«أكلات ماجدة» (20): من فرنسا.. كريم برولاي لذيذ وسهل التحضير
«أدرينالين»: مع بوكلثوم (Bu Kolthoum)

«أدرينالين»: مع بوكلثوم (Bu Kolthoum)
«فلوسنا»: اتفاقية إيني غاز.. لصالح من؟

«فلوسنا»: اتفاقية إيني غاز.. لصالح من؟
«تحقيقات»: البنزين عملة صعبة في غات.. والأهالي يستغيثون!

«تحقيقات»: البنزين عملة صعبة في غات.. والأهالي يستغيثون!
7 انتصارات تواليا يقرب نابولي من الدوري الإيطالي بعد غياب 33 عاما

7 انتصارات تواليا يقرب نابولي من الدوري الإيطالي بعد غياب 33 عاما
بن إبراهيم: متابعة الـ100 مليون دينار للأندية ضرورة.. ومرحلة دعم الدولة لا بد أن تنتهي

بن إبراهيم: متابعة الـ100 مليون دينار للأندية ضرورة.. ومرحلة دعم الدولة لا بد أن...
غضب في تركيا بعد انهيار منازل «مقاومة للزلازل»

غضب في تركيا بعد انهيار منازل «مقاومة للزلازل»
منتخب الرغبي الليبي رجال يفوز على الأردن

منتخب الرغبي الليبي رجال يفوز على الأردن
كاريكاتير خيري - في الذكرى الثانية عشرة لثورة 17 فبراير

كاريكاتير خيري - في الذكرى الثانية عشرة لثورة 17 فبراير
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
وزير الخارجية الصيني: استخدام أميركا المفرط للقوة أضر بالعلاقات
وزير الخارجية الصيني: استخدام أميركا المفرط للقوة أضر بالعلاقات
بلينكن يكرر دعم واشنطن لـ«حل الدولتين».. ويحض نتنياهو وعباس على «الهدوء»
بلينكن يكرر دعم واشنطن لـ«حل الدولتين».. ويحض نتنياهو وعباس على ...
لقاء «صريح ومباشر» بين وزيري الخارجية الأميركي والصيني في ميونخ
لقاء «صريح ومباشر» بين وزيري الخارجية الأميركي والصيني في ميونخ
ماكرون: المفاوضات هي السبيل الوحيد لإنهاء الحرب في أوكرانيا
ماكرون: المفاوضات هي السبيل الوحيد لإنهاء الحرب في أوكرانيا
سوناك وهاريس: الصراع في أوكرانيا «حرب عالمية»
سوناك وهاريس: الصراع في أوكرانيا «حرب عالمية»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أردوغان يلمح لموافقة تركيا على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي
أردوغان يلمح لموافقة تركيا على انضمام فنلندا إلى حلف شمال ......
قصة صورة أب تركي مفجوع هزت مشاعر العالم
قصة صورة أب تركي مفجوع هزت مشاعر العالم...
المساعدة العسكرية الأميركية الجديدة لأوكرانيا تتضمن صواريخ بمدى 150 كيلومترا
المساعدة العسكرية الأميركية الجديدة لأوكرانيا تتضمن صواريخ ......
شاهد: الجيش الأميركي يسقط المنطاد الصيني
شاهد: الجيش الأميركي يسقط المنطاد الصيني...
إدارة الكوارث التركية: تدمير أكثر من 5600 بناية جراء الزلازل
إدارة الكوارث التركية: تدمير أكثر من 5600 بناية جراء الزلازل...
المزيد
«الكوارث التركية» تسجل أكثر من 6 آلاف هزة ارتدادية بعد الزلزال المدمر
«الكوارث التركية» تسجل أكثر من 6 آلاف هزة ارتدادية بعد ......
بلينكن يزور تركيا لإجراء محادثات حول المساعدات الإنسانية وتوسيع حلف «الناتو»
بلينكن يزور تركيا لإجراء محادثات حول المساعدات الإنسانية ......
الاتحاد الأوروبي يدين تعريض كوريا الشمالية الأمن العالمي للخطر
الاتحاد الأوروبي يدين تعريض كوريا الشمالية الأمن العالمي ......
سوناك وهاريس: الصراع في أوكرانيا «حرب عالمية»
سوناك وهاريس: الصراع في أوكرانيا «حرب عالمية»...
ماكرون: المفاوضات هي السبيل الوحيد لإنهاء الحرب في أوكرانيا
ماكرون: المفاوضات هي السبيل الوحيد لإنهاء الحرب في أوكرانيا...
المزيد