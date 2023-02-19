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زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب السعودية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 فبراير 2023, 02:48 مساء
زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب السعودية
العاصمة السعودية الرياض. (الإنترنت)
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رصدت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، من خلال الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي، هزة أرضية جنوب شرق المملكة في تمام الساعة 7:55 صباح الأحد، بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر وبعمق 16 كم، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس».

ونقلت الوكالة الإخبارية، عن الناطق الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل، قوله إن الهزة الأرضية وقعت على بعد 240 كم عن الحدود السعودية في الجزء الشرقي لسلطنة عمان.

وأكد المتحدث أن الهزة لم تؤثر على الأراضي السعودية ولا تشكل أي خطر، مشددا على متابعة الهيئة ومراقبتها رصد الهزات الأرضية، والعمل على تحليلها، وتحديد مصادر ونطاقات النشاط الزلزالي باستخدام 291 محطة رصد زلزالي منتشرة بطريقة علمية لتغطية كافة مناطق السعودية.

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