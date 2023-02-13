الحكومة الكولومبية و«جيش التحرير الوطني» يستأنفان المفاوضات للتوصل إلى هدنة

القاهرة - بوابة الوسط

استأنفت الحكومة الكولومبية و«جيش التحرير الوطني»، آخر فصائل التمرّد الكبرى التي لا تزال تنشط في البلاد، الإثنين في مكسيكو المفاوضات سعياً للتوصّل إلى هدنة.

وقال رئيس الوفد الحكومي المفاوض أوتي باتينو إن وقف إطلاق النار يجب ألا يقتصر على «تقليص المواجهة المسلّحة»، بل يجب أن يشمل «تقليص الأعمال العدائية ضد المدنيين والأنشطة غير المشروعة التي تولّد أضرارًا وعنفًا»، بحسب «فرانس برس».

من جهته قال رئيس وفد «جيش التحرير الوطني» بابلو بلتران إن المفاوضات تُستأنف «مع تصميم على التوصل إلى سلام شامل ومستدام» عبر التزام الطرفين «هدنة مؤقتة على مستوى الوطن». لكنّه شدد على أن اللقاء في مكسيكو لن «يفضي إلى تسريح تلقائي للمتمردين».

وجاء في بيان للحكومة أن دولاً عدة عرضت أن تكون ضامنة للعملية هي تشيلي وفنزويلا والنروج والمكسيك «والبرازيل قبل فترة قصيرة».

انتهاء الجولة الأولى نهاية ديسمبر مع إعلان الإفراج

وأوضح أن دولا أوروبية «تواكب» هذا الحوار هي السويد وألمانيا وسويسرا وإسبانيا فضلا عن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غويتريس ومجلس أساقفة كولومبيا. وكانت المفاوضات بين الحكومة وآخر ميليشيا كبرى في كولومبيا استُئنِفت في نوفمبر في كراكاس بعد تعليق استمر أربع سنوات.

وانتهت الجولة الأولى نهاية ديسمبر مع إعلان الإفراج عن رهائن وإجراءات إنسانية من دون الاتفاق على وقف لإطلاق النار. وتسببت أعمال عنف وتوترات بفتور في العلاقات بين الطرفين منذ مطلع السنة الحالية.

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وقتل الجيش تسعة أشخاص يشتبه في أنهم عناصر في جيش التحرير الوطني خلال هجوم على ما أُعلن في 30 يناير. وفي رأس السنة، أعلن الرئيس الكولومبي وقفاً لإطلاق النار لستة أشهر مع خمس جماعات مسلحة وعصابة لتهريب المخدرات من بينها جيش التحرير الوطني.

إبرم اتفاق لوقف إطلاق النار مع الحكومة

بعد ثلاثة أيام على ذلك، نفى جيش التحرير الوطني أن يكون أبرم اتفاقًا لوقف إطلاق النار مع الحكومة التي علّقت الاتفاق بعد أيام على ذلك.

و«جيش التحرير الوطني» الذي أسسه نقابيون وطلاب من أنصار إرنستو «تشي» غيفارا في العام 1964 هو حركة التمرّد الرئيسية الوحيدة التي لا تزال نشطة في البلاد منذ وقّعت بوغوتا اتفاق السلام مع فارك في العام 2016.

وتمتلك هذه المليشيا نحو3500 مقاتل فضلا عن شبكة واسعة من المتعاونين على ما تفيد تقديرات مستقلة. ولها وجود في 22 من أصل 32 ولاية في كولومبيا وتستفيد من تجارة المخدرات واستغلال المناجم من دون ترخيص.