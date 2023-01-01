  • Alwasat News
Atwasat

كولومبيا.. اتفاق لوقف إطلاق النار ستة أشهر بين الحكومة والجماعات المسلحة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 01 يناير 2023, 07:48 مساء
كولومبيا.. اتفاق لوقف إطلاق النار ستة أشهر بين الحكومة والجماعات المسلحة
الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو. (الإنترنت)
alwasat radio

أبرمت الحكومة الكولومبية اتفاقًا لوقف إطلاق النار لمدة ستة أشهر مع الجماعات المسلحة الخمس الرئيسية وعصابات الإتجار بالمخدرات الناشطة في البلاد، وفق ما أعلن الرئيس غوستافو بيترو ليلة رأس السنة.

وكانت الهدنة المتفق عليها من الطرفين الهدف الرئيسي للحكومة في إطار مبادرة «السلام الكامل» مع هذه الجماعات المختلفة لإنهاء الصراع المستمر على الرغم من اتفاق السلام في 2016 بين الحكومة والمسلحين الماركسيين التابعين للقوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، التي أصبحت حزبًا سياسيًا، بحسب «فرانس برس».

الرئيس بيترو يعلن وقفا ثنائيا لإطلاق النار
وكتب بيترو في تغريدة على تويتر «اتفقنا على وقف ثنائي لإطلاق النار مع جيش التحرير الوطني وسيغوندا ماركيتاليا والأركان المركزية وقوات الدفاع الذاتي غايتانيستا في كولومبيا وقوات الدفاع الذاتي في سييرا نيفادا من 1 يناير إلى 30 يونيو 2023، وسيعتمد تمديده على التقدم المحرز في المفاوضات».

وأضاف الرئيس أنه سيتعين على التنظيمات المسلحة والدولة احترام الهدنة و«ستكون هناك آلية تحقق وطنية ودولية»، واصفاً الاتفاق بـ«الجريء». وتولت أول حكومة يسارية في كولومبيا مهامها في 7 اغسطس واستَأنفت محادثات السلام في نوفمبر في محاولة لوضع حد لآخر صراع داخلي مسلح في القارة عبر المحادثات التي علقتها حكومة إيفان دوكي السابقة (2018-2022).  

- جثث «مغلفة» تزرع الرعب في العاصمة الكولومبية
-  الرئيس الكولومبي يعلن أول اتفاق مع مسلحي «جيش التحرير الوطني»

وتجري مفاوضات حاليًا مع «جيش التحرير الوطني»، آخر الجماعات المسلحة التي لا تزال تنشط في كولومبيا. وأسّس نقابيون وطلاب متعاطفون مع إرنستو «تشي» غيفارا والثورة الكوبية، جيش التحرير الوطني في 1964 ويضم نحو 2500 مقاتل وشبكة واسعة من المتعاونين وفقًا لتقديرات مستقلة.

 محادثات استكشافية منفصلة بين ممثلين للرئيس وجماعتَي سيغوندا ماركيتاليا 
توازيًا، تُجرى محادثات استكشافية منفصلة بين ممثلين للرئيس بيترو وجماعتَي سيغوندا ماركيتاليا والأركان المركزية المنشقتين عن «فارك». ويُعد «أه جي سي» الجناح العسكري لعصابة المخدرات الكولومبية الرئيسية «كلان ديل غولفو» التي كان يقودها تاجر المخدرات دايرو أنطونيو أوسوغا، المعروف باسم «أوتونييل» والمحتجز حاليًا في الولايات المتحدة بعد تسليمه. 

وعلى غرار قوات الدفاع الذاتي في سييرا نيفادا، يتكون «أه جي سي» من مجموعات شبه عسكرية يمينية متطرفة جرى تسريحها بين العامين 2003 و2006 خلال عهد الرئيس ألفارو أوريبي (2002-2010). 

وتشهد كولومبيا أكبر منتج للكوكايين في العالم حربًا داخلية معقدة منذ نحو ستين عامًا، أدت إلى مقتل وفقدان وتشريد أكثر من تسعة ملايين شخص من العصابات اليسارية والقوات شبه العسكرية اليمينية وتجار المخدرات وقوات الأمن. 

  90 مجموعة سياسية و إجرامية  تنشط حاليًا في كولومبيا
وفي مطلع ديسمبر، قدرت الحكومة أن نحو عشر من الجماعات المسلحة كانت «في حالة وقف إطلاق نار ثنائي»، في حين تنشط نحو 90 مجموعة سياسية وإجرامية حاليًا في كولومبيا، تضم في المجموع نحو 10 آلاف عضو، وفقًا لمنظمة «إينديباز» غير الحكومية.

وأعلن جيش التحرير الوطني في 19 ديسمبر «وقف إطلاق النار من جانب واحد» خلال موسم أعياد نهاية العام وحتى 2 يناير. وعقب الإعلان، دعت الحكومة الجماعات المسلحة الأخرى للانضمام إلى الهدنة. 

وصادق الكونغرس على سياسة الرئيس بشأن «السلام الكامل» في نوفمبر. وأوضح السناتور الموالي للحكومة والذي يفاوض المتمردين إيفان سيبيدا، لوكالة فرانس برس، أن الحكومة تعرض «معاملة متساهلة من وجهة النظر القضائية» على أعضاء الجماعات المسلحة مقابل تفكيكها. 

ووصف الحزب المعارض التابع للرئيس اليميني السابق أوريبي اقتراح «السلام الكامل» بأنه «تبرير للجريمة وإفلات من العقاب».  وعلى الرغم من المحادثات الجارية فشلت الحكومة في وقف دوامة العنف في البلاد. وفي 2022، أحصت منظمة «إنديباز» نحو مئة مجزرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لوكا مودرتش يرفض عرضا مغريا من النصر السعودي

لوكا مودرتش يرفض عرضا مغريا من النصر السعودي
«هنا ليبيا»: الخدمات الصحية بنغازي تبحث ملف الأمراض التنفسية

«هنا ليبيا»: الخدمات الصحية بنغازي تبحث ملف الأمراض التنفسية
«اقتصاد بلس»: تعرف على قيمة الأموال الليبية المجمدة بالخارج منذ 2011

«اقتصاد بلس»: تعرف على قيمة الأموال الليبية المجمدة بالخارج منذ 2011
21 هدفا من 7 انتصارات و3 تعادلات في منافسات الأواسط لكرة القدم

21 هدفا من 7 انتصارات و3 تعادلات في منافسات الأواسط لكرة القدم
أوكرانيا تعلن تدمير 45 طائرة مسيرة ليلة رأس السنة

أوكرانيا تعلن تدمير 45 طائرة مسيرة ليلة رأس السنة
آخرها أستراليا.. 12 بلدا تفرض قيودا على القادمين من الصين بسبب انتشار كوفيد

آخرها أستراليا.. 12 بلدا تفرض قيودا على القادمين من الصين بسبب انتشار كوفيد
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: رحيل الأسطورة بيليه.. وذكريات من ليبيا عليه

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: رحيل الأسطورة بيليه.. وذكريات من ليبيا عليه
رئيس الأولمبية الليبية يعتذر لكل وسائل الإعلام عبر «بوابة الوسط»: لم أمنع أحدا من تغطية الانتخابات

رئيس الأولمبية الليبية يعتذر لكل وسائل الإعلام عبر «بوابة الوسط»: لم أمنع أحدا ...
اختتام فعاليات مهرجان غات السياحي

اختتام فعاليات مهرجان غات السياحي
فينيسيوس جونيور: أتعرض للعنصرية ورابطة «الليغا» لا تفعل شيئا

فينيسيوس جونيور: أتعرض للعنصرية ورابطة «الليغا» لا تفعل شيئا
كاركاتير خيري - الليبيون يودعون العام 2022 ويستقبلون سنة جديدة

كاركاتير خيري - الليبيون يودعون العام 2022 ويستقبلون سنة جديدة
حصاد 2022: ظهور لافت للرياضة العربية.. ووفاة بيليه.. وتألق أنس جابر

حصاد 2022: ظهور لافت للرياضة العربية.. ووفاة بيليه.. وتألق أنس جابر
شاهد: نيوزيلندا وأستراليا أول المحتفلين بعام 2023

شاهد: نيوزيلندا وأستراليا أول المحتفلين بعام 2023
ليبيا تتوج ببرونزية جامعات العرب لقدم الصالات

ليبيا تتوج ببرونزية جامعات العرب لقدم الصالات
بلدية الرجبان عن الاحتجاجات المعيشية: المطالب مشروعة.. وسنتابعها مع حكومة «الوحدة»

بلدية الرجبان عن الاحتجاجات المعيشية: المطالب مشروعة.. وسنتابعها مع حكومة ...
الأسئلة الثلاثة تحاصر «فرسان المتوسط» قبل «شان 2023»

الأسئلة الثلاثة تحاصر «فرسان المتوسط» قبل «شان 2023»
2022 عام الجوائز الكبرى.. شمس ليبيا تشرق على «البوكر» مع «ميلاد» النعاس والكوني واحميدة نجمان فوق العادة

2022 عام الجوائز الكبرى.. شمس ليبيا تشرق على «البوكر» مع «ميلاد» النعاس والكوني ...
الأمم المتحدة تطلب من «العدل الدولية» النظر بمسألة الاحتلال الإسرائيلي

الأمم المتحدة تطلب من «العدل الدولية» النظر بمسألة الاحتلال الإسرائيلي
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
ليلة رأس السنة.. روسيا تمطر أوكرانيا بالصواريخ وتوقع أربعة قتلى و50 جريحا
ليلة رأس السنة.. روسيا تمطر أوكرانيا بالصواريخ وتوقع أربعة قتلى ...
كولومبيا.. اتفاق لوقف إطلاق النار ستة أشهر بين الحكومة والجماعات المسلحة
كولومبيا.. اتفاق لوقف إطلاق النار ستة أشهر بين الحكومة والجماعات ...
تنصيب لولا رئيسا للبرازيل للمرة الثالثة وسط «مد أحمر» من أنصاره في برازيليا
تنصيب لولا رئيسا للبرازيل للمرة الثالثة وسط «مد أحمر» من أنصاره ...
كرواتيا تنضم رسميا لمنطقة شنغن وتعتمد اليورو عملة رسمية
كرواتيا تنضم رسميا لمنطقة شنغن وتعتمد اليورو عملة رسمية
السويد تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي وسط تحديات تاريخية
السويد تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي وسط تحديات تاريخية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر عن 95 عاما
وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر عن 95 عاما...
أستراليا تنظم استفتاء حول تمثيل السكان الأصليين في البرلمان
أستراليا تنظم استفتاء حول تمثيل السكان الأصليين في البرلمان...
الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي توجه ماكرون إلى قطر لحضور نصف نهائي المونديال
الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي توجه ماكرون إلى قطر لحضور ......
«مثلي الجنس».. انتخاب أمير أوحانا رئيسا جديدا للبرلمان الإسرائيلي
«مثلي الجنس».. انتخاب أمير أوحانا رئيسا جديدا للبرلمان ......
وفاة سائحة فرنسية تعرضت لاعتداء في المغرب
وفاة سائحة فرنسية تعرضت لاعتداء في المغرب...
المزيد
14 قتيلا في هجوم مسلح على سجن بالمكسيك
14 قتيلا في هجوم مسلح على سجن بالمكسيك...
الجيش التركي يتسلم نظام حرب إلكترونية جديدًا يحمله الأفراد
الجيش التركي يتسلم نظام حرب إلكترونية جديدًا يحمله الأفراد...
لولا يتعهد إعادة بناء البرازيل مع الشعب عقب تنصيبه (شاهد)
لولا يتعهد إعادة بناء البرازيل مع الشعب عقب تنصيبه (شاهد)...
السويد تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي وسط تحديات تاريخية
السويد تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي وسط تحديات تاريخية...
كرواتيا تنضم رسميا لمنطقة شنغن وتعتمد اليورو عملة رسمية
كرواتيا تنضم رسميا لمنطقة شنغن وتعتمد اليورو عملة رسمية...
المزيد