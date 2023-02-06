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النرويج تخطط لتقديم حزمة مساعدات بـ7.3 مليار دولار لأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 فبراير 2023, 03:00 مساء
النرويج تخطط لتقديم حزمة مساعدات بـ7.3 مليار دولار لأوكرانيا
مشهد عام لباخموت بمنطقة دونيتسك، 30 يناير 2023. (أ ف ب)
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أعلنت الحكومة النرويجية، اليوم الإثنين، أنها تخطط لتقديم حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 75 مليار كرونة (7,3 مليار دولار) تدفع على خمس سنوات، بالإضافة إلى مساعدات إضافية للدول الأخرى المتضررة من الحرب.

وقال رئيس الوزراء يوناس غار ستور، للصحفيين، «نقترح أن تقدم النرويج مساهمة ملزمة ودائمة لأوكرانيا.. نقترح تقديم 15 مليار كرونة لأوكرانيا سنويا على مدى خمس سنوات، أو 75 مليار كرونة في المجموع»، بحسب وكالة «فرانس برس».

مساعدات إنسانية وعسكرية لأوكرانيا
ويفترض أن تغطي الحزمة مساعدات إنسانية وعسكرية لأوكرانيا، وسيجرى تقسيمها بالتساوي على هذين الصعيدين هذا العام.

ورغم ذلك، قد تتغيّر القيمة النهائية للحزمة في البرلمان، حيث لا تتمتّع حكومة يسار الوسط بغالبية وتعتمد على دعم أحزاب أخرى لتمرير القوانين.

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ما اقترح ستور زيادة مقدارها خمسة مليارات كرونة كمساعدات «للبلدان (...) الأكثر تضررا من الحرب في أوكرانيا»، جراء ارتفاع كلفة المواد الغذائية والسلع.

وتعرّضت الحكومة النرويجية لانتقادات شديدة العام الماضي لخفضها ميزانية مساعدات التنمية للعام 2023، رغم أن البلاد شهدت ارتفاعا في عائدات الغاز بسبب الحرب في أوكرانيا.

وفي العام 2022، تجاوزت النرويج روسيا كأكبر مورد للغاز في أوروبا، فيما ارتفعت الأسعار إلى مستويات قياسية.

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