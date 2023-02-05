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وزير الدفاع الأوكراني: لن نستهدف الأراضي الروسية بالأسلحة الغربية البعيدة المدى

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 فبراير 2023, 04:08 مساء
وزير الدفاع الأوكراني: لن نستهدف الأراضي الروسية بالأسلحة الغربية البعيدة المدى
امرأة أصيبت بجروح جراء ضربة صاروخية روسية تغادر منزلها المتضرر جزئياً في خاركيف. (أ ف ب)
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أكد وزير الدفاع الأوكراني، الأحد، أن الأسلحة البعيدة المدى التي وعدت الدول الغربية بتسليمها إلى أوكرانيا لن تُستخدم لاستهداف الأراضي الروسية؛ بل المناطق المحتلة فقط. 

وقال أوليكسي ريزنيكوف خلال مؤتمر صحفي في كييف «نقول دائمًا لشركائنا إننا نلتزم بعدم استخدام الأسلحة المقدمة من الشركاء الأجانب ضد أراضي روسيا، ولكن فقط ضد وحداتها في الأراضي المحتلة موقتًا في أوكرانيا»، بحسب «فرانس برس».

ميدانيًا، شهدت الأحياء الشمالية لمدينة باخموت، الجبهة الساخنة في شرق أوكرانيا، «معارك ضارية» الأحد، في حين أقر الرئيس فولوديمير زيلينسكي بأن الوضع «يتعقد» على الأرض في مواجهة القوات الروسية.

 معارك ضارية في الأحياء الشمالية (لباخموت)
وتحاول القوات الروسية مدعومة من مرتزقة مجموعة فاغنر منذ الصيف السيطرة على المدينة الواقعة في شرق أوكرانيا وقد سُجِّل فيها دمار هائل وخسائر عسكرية فادحة. وحققت القوات الروسية مكاسب صغيرة ميدانيًا في الأسابيع الأخيرة بعدما استولت على مدينة سوليدار في شمال البلاد، ومن ثم على بلدة بلاغوداتني أخيرًا.  

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وقال رئيس مجموعة «فاغنر» يفغيني بريغوجين الذي يحارب عناصره في الصفوف الأمامية على الجبهة الأحد «دارت معارك ضارية في الأحياء الشمالية (لباخموت)، للسيطرة على كل شارع وكل منزل وكل درج».  ونقل عنه مكتبه الإعلامي على «تلغرام» قوله إن «القوات المسلحة الأوكرانية لا تتراجع. إنها تقاتل حتى آخر رجل». 

وأكدت هيئة الأركان العامة الأوكرانية دون ذكر تفاصيل استمرار المعارك وعمليات القصف في نقاط عدة في شرق البلاد حيث قتل أربعة مدنيين على الأقل وأصيب 11 آخرون في الساعات الـ24 الماضية، وفق السلطات المحلية. 

وفي خاركيف في شمال شرق أوكرانيا، أصيب خمسة أشخاص بجروح الأحد جراء ضربتين روسيتين استهدفتا وسط ثاني أكبر مدن البلاد، وألحقتا أضرارًا بمبانٍ سكنية وبمؤسسة للتعليم العالي، بحسب ما قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خاركيف أوليغ سينيغوبوف. 

«كسر الدفاع» الأوكراني
وأقر الرئيس فولوديمير زيلينسكي مساء السبت بأن الوضع «يتعقّد» على الجبهة وخصوصًا في باخموت التي تعهد في وقت سابق بعدم التخلي عنها، مؤكدًا أن الجيش سيدافع ما استطاع عن هذه المدينة. 

وأشار إلى أن الوضع صعب جدًّا أيضًا في فوغليدار حيث تشن القوات الروسية هجومًا وفي ليمان (في الشرق) التي استعادتها القوات الأوكرانية بهجوم مضاد في 2022. وأضاف «يحشد المحتل المزيد والمزيد من قواته لكسر دفاعنا».

مخاوف من هجوم روسي جديد واسع النطاق
وتخشى كييف من هجوم روسي جديد واسع النطاق، وتنتظر بفارغ الصبر تسلّم الأسلحة التي وعدت الدول الغربية بإرسالها، ولا سيما الدبابات الثقيلة والصواريخ بعيدة المدى. وأرسلت كندا السبت أول دبابة من دبابات ليوبارد 2 الموعودة إلى أوكرانيا.

وتعهدت عدة دول غربية أخرى بتزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة بينها الولايات المتحدة وفرنسا وأيضًا ألمانيا بعدما ترددت بشأن إرسال دبابات ليوبارد الألمانية الصنع. وتعتبر شحنات الأسلحة الغربية حاسمة بالنسبة لكييف، في حين تثير حفيظة موسكو التي حذرت من تصعيد الصراع الذي بدأ في فبراير 2022.

ويبدأ الأحد تطبيق حظر أوروبي على المنتجات النفطية الروسية المصدرة بحرًا إلى الخارج، فيما ندد الكرملين الجمعة بتدابير «سلبية» ستزعزع استقرار الأسواق بشكل أوسع.

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