  • Alwasat News
Atwasat

بريطانيا تستعد لـ«إضرابات» هي الأضخم منذ 10 أعوام

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 فبراير 2023, 11:09 صباحا
بريطانيا تستعد لـ«إضرابات» هي الأضخم منذ 10 أعوام
عاملة في المجال الصحي تحمل لافتة مكتوب عليها بالانكليزية «الممرضة ليست موجودة فقط لمعالجة كوفيد» قرب مستشفى سانت توماس في لندن، في 20 ديسمبر 2022. (أرشيفية: أ ف ب)
alwasat radio

تستعدّ المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، ليوم جديد من إضرابات هي الأوسع نطاقًا منذ عشرة أعوام في البلد الذي تهزّه أزمة اقتصادية يغذّيها التضخم، في تحرك يطال قطاعات التعليم المدرسي والجامعي وعمال السكك الحديد.

ومن المُرجّح أن يشارك نصف مليون شخص في المملكة المتحدة في الإضراب الأربعاء، عشية مرور 100 يوم على تشكيل حكومة ريشي سوناك المحافظة. وحذّر مؤتمر اتحاد العمال من أنه سيكون «أكبر يوم إضرابات منذ العام 2011»، وفق وكالة «فرانس برس».

وستؤثر الإضرابات على المواصلات والمدارس والاقتصاد بأسره وستطال التداعيات كل البريطانيين حتى غير المضربين منهم، والمضطرين إلى البقاء في المنزل لرعاية أطفالهم أو بسبب عدم قدرتهم على الذهاب إلى مكان عملهم.

في محطة فارينغتون للقطارات في وسط لندن، يقول كثيرون إنهم قرروا العمل من منازلهم أو حتى أخذ يوم إجازة، لتجنّب مواجهة صعوبات. وتقول كيتي ويب (23 عامًا) التي تعمل لصالح مؤسسة خيرية، إنها ستعمل الأربعاء عن بُعد بعد إعادة ترتيب جدول أعمالها، مضيفة «أنا أدعم الإضرابات، يستحقّ عمّال سكك الحديد أجورًا أفضل».

أمّا سيباستيان ويب (48 عامًا)، وهو مدير مشاريع، فيعتبر أن الإضرابات الكثيرة التي أثرت على عمل السكك الحديدية في الأشهر الأخيرة أثّرت أيضًا على حياته الشخصية. ويقول «ألغيت موعدًا للأربعاء.. وسأبقى في كامبريدج حيث أسكن»، مشيرًا إلى أن معظم زبائنه يتواجدون في لندن أو بيتربورو «حيث تُلغى رحلات القطار باستمرار».

وقد يتأثر أيضا المسافرون العابرون في المطارات البريطانية بسبب إضراب موظفي أقسام الهجرة. وكان رئيس الحكومة البريطانية ريشي سوناك قد قال الإثنين خلال زيارة لعاملين في قطاع الصحة يخططون لمواصلة إضرابهم في الأيام المقبلة: «لا أريد إلّا أن يكون لدي عصا سحرية لأدفع لكم جميعكم أكثر». غير أنه يعتبر أيضًا أن رفع الأجور سيسهم في زيادة التضخم وتراجع المالية العامة التي تواجه صعوبات منذ بداية جائحة «كوفيد-19» وأزمة الطاقة.

تأثير على المدارس البريطانية
في المملكة المتحدة، يُتوقّع أن تتأثر 23 ألف مدرسة تقريبًا بالإضرابات الأربعاء الذي سيكون اليوم الأول من سبعة أيام من إضرابات خطط لها «الاتحاد الوطني للتعليم». واعتبر ممثلو المعلّمين أنه «من المناسب تمامًا» ألا يكشف الأساتذة أو المعلمون عن نياتهم مسبقًا لمديري المؤسسات.

وقال الأمينان العامان لـ«الاتحاد الوطني للتعليم» ماري بوستيد وكيفن كورتني في بيان «تمتنع الحكومة عن مناقشة أسباب الإضراب». واعتبرا أن عدم زيادة الرواتب يؤدي إلى مشاكل في التوظيف وفي الاحتفاظ بالموظفين، وهو ما «يعطل تعليم الأطفال كل يوم».

ويطالب منفّذو الإضرابات في مختلف القطاعات برفع الأجور بما يتماشى مع زيادة التضخم البالغ 10.5% في المملكة المتحدة والذي يقضم المداخيل، ما يدفع بملايين البريطانيين نحو الفقر. وتشير التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي إلى أن المملكة المتحدة ستكون هذا العام الاقتصاد الكبير الوحيد الذي سيعاني من ركود مع انكماش بنسبة 0.6% من إجمالي الناتج المحلي. ويحتج المضربون أيضا على ظروف العمل ونظام التقاعد وسعي الحكومة إلى الحدّ من الحق في الإضراب.

أيام عمل ضائعة
والحركة الاحتجاجية مستمرة منذ الربيع. في نوفمبر وحده، سجل مكتب الإحصاء الوطني 467 ألف يوم عمل ضائعة بسبب الإضرابات، وهو رقم قياسي منذ العام 2011. منذ يونيو 2022، سجل مكتب الإحصاء 1.6 مليون يوم عمل «ضائع». مع ذلك، عبر اتحاد السكك الحديدية عن الأمل في تحقيق تقدم، مشيرًا في بيان الثلاثاء إلى أنه تلقى «عرضين رسميين» أكثر أهمية من العروض السابقة تدرسهما حاليًا لجنته التنفيذية.

في غضون ذلك، من المقرر تنظيم إضراب جديد في قطاع السكك الحديدية اعتبارًا من بعد غد الجمعة فيما صوّت عناصر الإطفاء لصالح إضراب هو الأول من نوعه خلال عشرين عامًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسميا.. أرسنال يتعاقد مع جورجينيو قادما من تشيلسي

رسميا.. أرسنال يتعاقد مع جورجينيو قادما من تشيلسي
كاريكاتير خيري - المناهج التعليمية في ليبيا

كاريكاتير خيري - المناهج التعليمية في ليبيا
ماني يعود لتدريبات الكرة قبل أسبوعين من موقعة سان جرمان في دوري الأبطال

ماني يعود لتدريبات الكرة قبل أسبوعين من موقعة سان جرمان في دوري الأبطال
إصابة خطيرة تهدد مستقبل النني في أرسنال

إصابة خطيرة تهدد مستقبل النني في أرسنال
مدربون وطنيون يضعون شروط تدريب منتخب ليبيا.. أبرزها تفادي «كبش فداء» أمام الرأي العام

مدربون وطنيون يضعون شروط تدريب منتخب ليبيا.. أبرزها تفادي «كبش فداء» أمام الرأي ...
ظاهرة تكبد الدولة ربع مليار سنويا.. البنك الدولي يحذر من تآكل السواحل الليبية

ظاهرة تكبد الدولة ربع مليار سنويا.. البنك الدولي يحذر من تآكل السواحل الليبية
امرأة تلد طفلا داخل قطار بين فرنسا وألمانيا

امرأة تلد طفلا داخل قطار بين فرنسا وألمانيا
«اللغة وتحديات العالم الشبكي» في محاضرة بجامعة طرابلس

«اللغة وتحديات العالم الشبكي» في محاضرة بجامعة طرابلس
كاريكاتير حليم - النظام السياسي والرأي الآخر

كاريكاتير حليم - النظام السياسي والرأي الآخر
بينهم النائب زياد دغيم.. تعيين 6 سفراء جدد لليبيا بالخارج

بينهم النائب زياد دغيم.. تعيين 6 سفراء جدد لليبيا بالخارج
بعد نقل تبعيتها.. مجلس النواب يصدر العدد الأول من الجريدة الرسمية

بعد نقل تبعيتها.. مجلس النواب يصدر العدد الأول من الجريدة الرسمية
لغز مقتل 5 من أسرة واحدة في غريان.. الابن الأكبر ارتكب الحادث بسبب سوء المعاملة

لغز مقتل 5 من أسرة واحدة في غريان.. الابن الأكبر ارتكب الحادث بسبب سوء المعاملة
الجفاف يهدّد 22 مليون شخص في القرن الإفريقي

الجفاف يهدّد 22 مليون شخص في القرن الإفريقي
وزارة النفط والغاز تطالب مؤسسة النفط باتباع الآليات القانونية في الاتفاق مع «إيني»

وزارة النفط والغاز تطالب مؤسسة النفط باتباع الآليات القانونية في الاتفاق مع ...
وليامز تطرح رؤيتها لحل «معضلة» الجماعات المسلحة في ليبيا

وليامز تطرح رؤيتها لحل «معضلة» الجماعات المسلحة في ليبيا
كاريكاتير حليم - إذاعة بي بي سي نيوز عربي «هنا لندن» توقف بثها بعد 85 عاما

كاريكاتير حليم - إذاعة بي بي سي نيوز عربي «هنا لندن» توقف بثها بعد 85 عاما
شح الحليب في تونس.. «انهيار بطيء» لقطاع إنتاج الألبان

شح الحليب في تونس.. «انهيار بطيء» لقطاع إنتاج الألبان
جريدة «الوسط»: ميلوني في طرابلس ومعها ملفا الهجرة والطاقة

جريدة «الوسط»: ميلوني في طرابلس ومعها ملفا الهجرة والطاقة
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
واشنطن تتهم موسكو بعدم احترام معاهدة «نيو ستارت» النووية
واشنطن تتهم موسكو بعدم احترام معاهدة «نيو ستارت» النووية
قمة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي في كييف الجمعة
قمة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي في كييف الجمعة
البيت الأبيض «يدين بشدة» تفجيرا استهدف مسجدا في باكستان
البيت الأبيض «يدين بشدة» تفجيرا استهدف مسجدا في باكستان
الحكومة البريطانية تدافع أمام القضاء عن قانونية استئناف بيع الأسلحة للسعودية
الحكومة البريطانية تدافع أمام القضاء عن قانونية استئناف بيع ...
بولسونارو يقرر «مواصلة نشاطه السياسي» في البرازيل
بولسونارو يقرر «مواصلة نشاطه السياسي» في البرازيل
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مكارثي يدعو الكونغرس للتحقيق مع بايدن بقضية الوثائق السرية
مكارثي يدعو الكونغرس للتحقيق مع بايدن بقضية الوثائق السرية...
السويد: القصف الروسي على مبنى سكني في دنيبرو «جريمة حرب»
السويد: القصف الروسي على مبنى سكني في دنيبرو «جريمة حرب»...
زيلينسكي يتعهد توفير «كل ما يلزم» للدفاع عن باخموت وسوليدار
زيلينسكي يتعهد توفير «كل ما يلزم» للدفاع عن باخموت وسوليدار...
زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب شرق إندونيسيا
زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب شرق إندونيسيا...
انفجار بخط أنابيب غاز في ليتوانيا
انفجار بخط أنابيب غاز في ليتوانيا...
المزيد
«ناتو» يشيد بخطط اليابان لزيادة الإنفاق الدفاعي
«ناتو» يشيد بخطط اليابان لزيادة الإنفاق الدفاعي...
بريطانيا تستعد لـ«إضرابات» هي الأضخم منذ 10 أعوام
بريطانيا تستعد لـ«إضرابات» هي الأضخم منذ 10 أعوام...
نتانياهو يدرس الوساطة وإرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا
نتانياهو يدرس الوساطة وإرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا...
بولسونارو يقرر «مواصلة نشاطه السياسي» في البرازيل
بولسونارو يقرر «مواصلة نشاطه السياسي» في البرازيل...
الحكومة البريطانية تدافع أمام القضاء عن قانونية استئناف بيع الأسلحة للسعودية
الحكومة البريطانية تدافع أمام القضاء عن قانونية استئناف بيع ......
المزيد