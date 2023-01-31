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البيت الأبيض «يدين بشدة» تفجيرا استهدف مسجدا في باكستان

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 31 يناير 2023, 09:17 مساء
البيت الأبيض «يدين بشدة» تفجيرا استهدف مسجدا في باكستان
موقع التفجير داخل مسجد في باكستان. (الإنترنت)
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أعلن البيت الأبيض الثلاثاء أنه «يدين بشدة» تفجيرًا استهدف الإثنين مسجدًا في المقر العام للشرطة الباكستانية في بيشاور وأسفر عن سقوط مئة قتيل على الأقل.

وقالت الناطقة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي إن هذا الاعتداء «مأساوي ومفجع»، مشددة على أنه «لا يمكن تبرير الإرهاب، واستهداف أشخاص في دور للعبادة أمر لا يُغتفر»، وفق «فرانس برس».

هجوم يستهدف مسجدا داخل مقر شرطة
يتواصل انتشال الجثث من تحت الأنقاض الثلاثاء، بعد هجوم استهدف مسجدًا داخل مقر شرطة بيشاور بشمال غرب باكستان، وخلف حوالي 90 قتيلا و150 جريحا.

وقع التفجير الإثنين في أثناء صلاة العصر في هذا الموقع بالغ الحساسية من المدينة، التي تبعد 50 كلم عن الحدود مع أفغانستان، وشهدت تدهورا في الوضع الأمني في الأشهر الأخيرة.

- حكومة الوحدة الوطنية تدين تفجير مسجد في بيشاور الباكستانية
-  ارتفاع حصيلة تفجير مسجد في باكستان إلى 83 قتيلا

وقال مدير شرطة بيشاور محمد حجاز خان، لوكالة «فرانس برس»، إن الحصيلة ارتفعت إلى 89 قتيلا بعد «وفاة ستة جرحى متأثرين بإصاباتهم»، وبلغت حصيلة الجرحى 150، مشيرا إلى أن حوالي 90% من القتلى من رجال الشرطة.

وقال الناطق باسم الطوارئ، بلال أحمد فايزي، «سنزيل هذا الصباح القسم الأخير من السقف المنهار لنتمكن من انتشال المزيد من الجثث، لكننا متشائمون بشأن فرص العثور على ناجين آخرين» وعثر خلال الليل على تسع جثث تحت أنقاض المسجد الذي انهار سقفه وأحد جدرانه، جراء عصف الانفجار.

تدابير أمنية مشددة
وتواجه باكستان تدهورًا أمنيًا منذ أشهر عدة، خصوصًا منذ سيطرة طالبان على السلطة في أفغانستان أغسطس 2021. وبعد سنوات من الهدوء النسبي، تجددت الهجمات التي تنفذها عناصر من حركة طالبان باكستان، أو من تنظيم داعش- ولاية خراسان، أو مجموعات انفصالية من البلوش.

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