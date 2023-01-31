ارتفاع حصيلة تفجير مسجد في باكستان إلى 83 قتيلا

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت حصيلة التفجير في المسجد داخل مقر شرطة بيشاور بشمال غرب باكستان إلى 83 قتيلا، وفق ما أعلن مسؤولون طبيون الثلاثاء.

ووقع التفجير الإثنين خلال صلاة العصر في هذا الموقع البالغ الحساسية من المدينة الواقعة على بُعد 50 كيلومترا من الحدود مع أفغانستان، وعثر خلال الليل على تسع جثث تحت أنقاض المسجد الذي انهار سقفه وأحد جدرانه جراء الانفجار، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال الناطق باسم الطوارئ بلال أحمد فايزي للوكالة «سنزيل هذا الصباح القسم الأخير من السقف المنهار لنتمكن من انتشال مزيد الجثث، لكننا متشائمون بشأن فرص العثور على ناجين آخرين».

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من جهته صرح الناطق باسم مستشفى «ليدي ريدينغ» في بيشاور محمد عاصم خان لـ«فرانس برس» بأن الحصيلة ارتفعت إلى 83 قتيلا مع العثور على مزيد الجثث.

ومنطقة المقر العام للشرطة في بيشاور تخضع لأشد التدابير الأمنية في المدينة وتضم مقار مكاتب عدة وكالات استخبارات. وإثر التفجير، وضعت العاصمة إسلام آباد وسائر أنحاء البلاد، لا سيما تلك الواقعة على الحدود مع أفغانستان في حالة تأهب أمني مشددة.