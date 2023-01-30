حكومة الوحدة الوطنية تدين تفجير مسجد في بيشاور الباكستانية

القاهرة - بوابة الوسط

دانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، التفجير الذي وقع بمسجد في مدينة بيشاور الباكستانية، اليوم الإثنين، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

واستنكرت وزارة الخارجية في بيان «هذه الأعمال الإجرامية»، مؤكدة رفضها «الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب مهما كانت الأسباب والدوافع».

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن خالص تعازي دولة ليبيا لحكومة باكستان وشعبها ولأهالي الضحايا على هذه الجريمة النكراء متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

- ارتفاع حصيلة تفجير بمسجد في باكستان إلى 61 قتيلا

وأعلن مصدر طبي في باكستان ارتفاع عدد ضحايات التفجير الذي استهدف مسجداً داخل مقرّ رئيسي للشرطة في بيشاور شمال غرب البلاد إلى 61 قتيلاً وحوالى 150 جريحا، وفق وكالة «فرانس برس».

جرحى غطّتهم الدماء يخرجون من المسجد

ووقع الانفجار أثناء صلاة العصر، وأدى إلى تطايُر سقف وأحد جدران المسجد. وأكد شهود عيان رؤية جرحى غطّتهم الدماء يخرجون من المسجد الذي لحقت به أضرار، وجثث قتلى يتم نقلها في سيارات الإسعاف، بحسب «يورو نيوز».

وقال رئيس شرطة بيشاور محمد إعجاز خان في وقت سابق، إنّ 300 إلى 400 شخص يتواجدون عادة داخل المسجد في وقت الصلاة. فيما أعلن المستشفى الرئيسي في بيشاور حالة الطوارئ.