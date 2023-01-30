ارتفاع حصيلة تفجير بمسجد في باكستان إلى 61 قتيلا

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت إلى 61 قتيلاً وحوالى 150 جريحاً حصيلة تفجير استهدف الإثنين مسجداً داخل مقرّ رئيسي للشرطة في شمال غرب باكستان، بحسب ما أفاد مصدر طبي.

وقال محمد عاصم خان، الناطق باسم مستشفى ليدي ريدينغ في بيشاور «حتّى الساعة تلقّينا 61 جثة وهناك 60 جريحاً يتلقّون العلاج. هناك جرحى آخرون بالعشرات أُرسلوا إلى مستشفيين آخرين في المدينة»، وفق «فرانس برس».

جرحى غطّتهم الدماء يخرجون من المسجد

ووقع الانفجار أثناء صلاة العصر، وأدى إلى تطايُر سقف وأحد جدران المسجد. وأكد شهود عيان رؤية جرحى غطّتهم الدماء يخرجون من المسجد الذي لحقت به أضرار، وجثث قتلى يتم نقلها في سيارات الإسعاف، بحسب «يورو نيوز».

وقال رئيس شرطة بيشاور محمد إعجاز خان في وقت سابق ، أنّ 300 إلى 400 شخص يتواجدون عادة داخل المسجد في وقت الصلاة. وقال الناطق باسم المستشفى الرئيسي في بيشاور إنها «حالة طوارئ»، مؤكدا ارتفاع حصيلة القتلى إلى 33 في حصيلة سابقة.

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ويعدّ المقر العام للشرطة في بيشاور من المناطق الخاضعة لإجراءات مشددة في المدينة. ويضم مباني وكالات استخبارات مختلفة. وبحسب الشرطة، فقد وقع الانفجار في الصف الثاني من المصلّين المتجمعين للصلاة. وكانت فرق تفكيك القنابل تتحقّق من احتمال أن يكون انتحاري قد نفذ الهجوم.