فرنسا تمدد اختبارات فيروس كورونا الإلزامية حتى منتصف فبراير

القاهرة - بوابة الوسط

أفاد مرسوم حكومي نُشر السبت، أن فرنسا مددت اختبارات كوفيد-19 الإلزامية للقادمين من الصين حتى 15 فبراير، تزامنا مع ما أعلنه مسؤولون صينيون أن الإصابات بلغت ذروتها.

وحذر خبراء من احتمال ارتفاع الحالات في المناطق الريفية الأقل استعدادا للتعامل مع العدوى مع سفر ملايين الصينيين لزيارة عائلاتهم خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، بحسب «فرانس برس».

وفي 30 ديسمبر، أعلنت فرنسا أنها ستطلب من القادمين من الصين تقديم ما يثبت سلبية اختبار للكشف عن كوفيد-19 على أن يتم إجراء الاختبار خلال أقل من 48 ساعة من المغادرة، وذلك بعدما خففت الصين قواعد الإغلاق.

الطائرات القادمة من الصين وضع الكمامات

وجعل الإجراء، الذي كان من المقرر أن يستمر حتى 31 يناير، الاختبارات إلزامية على جميع الرحلات الجوية من الصين، بما في ذلك الرحلات التي تتوقف لفترة وجيزة هناك. كما طُلب من المسافرين على متن الطائرات القادمة من الصين وضع الكمامات.

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وأنهت الصين سياسة (صفر كوفيد) الصارمة في أوائل ديسمبر بعد احتجاجات ضد القيود، مما سمح للناس بالسفر وكذلك للفيروس بالانتشار سريعا في أنحاء البلاد.