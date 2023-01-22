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الصين تسجل 12658 وفاة بـ«كوفيد-19» خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 يناير 2023, 10:44 صباحا
الصين تسجل 12658 وفاة بـ«كوفيد-19» خلال أسبوع
حملات تعقيم في الصين ضد فيروس كورونا. (الإنترنت)
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قال المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في بيان اليوم الأحد، إن مجمل عدد الوفيات المرتبطة بـ«كوفيد-19» في المستشفيات بالصين، بلغ 12658 بين 13 و19 يناير من هذا العام.

وأوضح المركز أن من بين الحالات توفي 681 بسبب فشل الجهاز التنفسي الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا، كما توفي 11977 من أمراض أخرى مقترنة بالعدوى، وفق وكالة «رويترز».

وأعلنت الصين في وقت سابق، أن نحو 60 ألف شخص أصيببوا بفيروس كورونا، توفوا في المستشفى حتى 12 يناير.

الصين تتخلى عن سياسات مكافحة انتشار «كوفيد- 19»
والأحد الماضي، قال مسؤولون صينيون إن نحو 90% من مواطني مقاطعة خنان، ثالث أكبر مقاطعة في الصين تعدادا للسكان، أصيبوا بالفعل بفيروس «كورونا».

- تسجيل ملايين الإصابات بـ«كورونا» في مقاطعة خنان الصينية

وكشف المسؤول الإقليمي، كان كوان تشينغ، خلال مؤتمر صحفي، أن عدد الإصابات وصل إلى نحو 88.5 مليون شخص، وفق وكالة «bbc».

وتواجه الصين زيادة غير مسبوقة في عدد الإصابات، بعد تخليها عن سياسات مكافحة انتشار «كوفيد- 19» في ديسمبر الماضي.

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