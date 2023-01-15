تسجيل ملايين الإصابات بـ«كورونا» في مقاطعة خنان الصينية

القاهرة - بوابة الوسط

قال مسؤولون صينيون إن نحو 90% من مواطني مقاطعة خنان، ثالث أكبر مقاطعة في الصين تعدادا للسكان، أصيبوا بالفعل بفيروس «كورونا».

وكشف المسؤول الإقليمي، كان كوان تشينغ، خلال مؤتمر صحفي، أن عدد الإصابات وصل إلى نحو 88.5 مليون شخص، وفق وكالة «bbc».

وتواجه الصين زيادة غير مسبوقة في عدد الإصابات، بعد تخليها عن سياسات مكافحة انتشار كوفيد في ديسمبر الماضي.

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جاء اتخاذ تلك الخطوة في أعقاب احتجاجات نادرة الحدوث اعتراضا على تدابير الإغلاق والحجر الصحي، وإجراء فحوص جماعية.

بقاء حالات الإصابة عند أدنى مستوياتها

ولم يحدد المسؤول إطارا زمنيا لتوقيت تسجيل الإصابات، بيد أنه نظرا لأن السياسة التي اتبعتها الدولة سابقا لمكافحة انتشار الفيروس، قد أسهمت في بقاء حالات الإصابة عند أدنى مستوياتها، يحتمل أن تكون غالبية الإصابات في مقاطعة خنان قد حدثت خلال الأسابيع الماضية.

وأضاف المسؤول، أن توافد المصابين على عيادات مقاطعة خنان بلغ ذروته في 19 ديسمبر «بعدها أظهرت (المؤشرات) تراجعا مستمرا».