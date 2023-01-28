جريحان إسرائيليان في إطلاق نار بالقرب من القدس القديمة

القاهرة - بوابة الوسط

أصيب شخصان بجروح السبت، إثر إطلاق نار قرب المدينة القديمة في القدس الشرقية المحتلة، حسبما أعلنت خدمة الإسعاف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت بشأن الهجوم الذي وقع في حي سلوان «عند الساعة 10:42 صباحا (08:42 بتوقيت غرينتش) ورد اتصال عن هجوم بإطلاق نار... إصابتان في المكان»، وفق وكالة «فرانس برس».