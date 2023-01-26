فرنسا تشتري أسلحة مضادة للدبابات من شركة «ساب» السويدية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مجموعة الدفاع والطيران السويدية «ساب»، الخميس، أنها تلقت طلبية من الجيش الفرنسي لتزويده أسلحة مضادة للدبابات من نوع «إيه تي 4»، في صفقة تبلغ قيمتها 24 مليون يورو.

وقالت ساب في بيان إن «المديرية العامة الفرنسية للتسليح» قدمت هذه الطلبية في منتصف ديسمبر على أن تتسلم باريس هذه الأسلحة خلال العام الجاري، بحسب وكالة «فرانس برس».

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ما هي أسحلة «إيه تي 4»؟

و«إيه تي 4» سلاح خفيف يُحمل على الكتف وغير مكلف، وهو أحد أكثر الأسلحة التي تبيعها المجموعة السويدية للعديد من الجيوش الغربية وأحد أكثر الأسلحة المضادّة للدبابات انتشارًا. وبحسب «ساب»، يمكن استخدام هذا السلاح «ضد دبابات ومركبات قتالية ثقيلة»، وكذلك أيضاً ضد «مبان وتحصينات أو لحماية منشآت».

وجرى استخدام الأسلحة المضادة للدبابات على نطاق واسع منذ بداية الحرب في أوكرانيا، وفي مقدّمة هذه الأسلحة صواريخ «إن لاو» المحمولة التي تصنعها «ساب» أيضاً، وصواريخ جافلين الأميركية الصنع.

شراء 4226 قطعة سلاح «إيه تي 4»

وأسلحة «إيه تي 4» التي كانت في عداد الهبات السويدية لأوكرانيا، يستخدمها الجيش الفرنسي تحت اسم «صواريخ إن جي». وتنتج فرنسا من ناحيتها صواريخ محمولة مضادة للدبابات من نوع «أكيرون» لكنها مكلفة للغاية.

وردّا على سؤال لوكالة «فرانس برس»، قالت «المديرية العامة الفرنسية للتسليح» إن الصفقة التي أبرمتها مع ساب تتعلق بشراء 4226 قطعة سلاح «إيه تي 4».