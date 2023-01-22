  • Alwasat News
Atwasat

ماكرون وشولتس يشددان على دور فرنسا وألمانيا في إعادة تأسيس أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 يناير 2023, 04:46 مساء
ماكرون وشولتس يشددان على دور فرنسا وألمانيا في إعادة تأسيس أوروبا
المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في احتفالية معاهدة الإليزيه بباريس. (الإنترنت)
alwasat radio

رغم الخلاف الألماني الفرنسي حول الطاقة والدفاع التي تفجرت مع الحرب الأوكرانية، يسعى   المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون  طي صفحة خلافاتهما، بإعلان وحدة «المحرك» الفرنسي-الألماني ليصبحا رائدي إعادة تأسيس أوروبا. 

وقال ماكرون في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى الستين لتوقيع معاهدة المصالحة بين البلدين، في جامعة السوربون إن «ألمانيا وفرنسا، اللتان مهدتا الطريق إلى المصالحة، يجب أن تصبحا رائدتين في إعادة تأسيس أوروبا»، واصفاً الجارين بأنهما «روحان في صدر واحد»،  وأكد ماكرون أن هذا الثنائي سيقوم «باختيار المستقبل» كما «فعل عند كل نقطة تحول في البناء الأوروبي»، وفق «فرانس برس». 

فيما أشار المستشار الألماني، من جانبه، إلى أن «المستقبل، كما الماضي، يعتمد على تعاون بلدينا كمحرك لأوروبا موحدة» قادر على تجاوز «خلافاتهما» متحدثاً عن «الثنائي الشقيق».

ووصف شولتس «المحرك الفرنسي-الألماني» بأنه «آلية تسوية» «تعمل بهدوء» و«ليس بعبارات الإطراء» ولكن من خلال «الإرادة القوية التي تسمح بتحويل الخلافات والمصالح المتباينة إلى عمل متقارب»، ثم عقد الزعيمان اجتماعاً لمجلس الوزراء الفرنسي الألماني في الإليزيه.

طي صفحة الخلافات؟ 
في أكتوبر، تعين تأجيل هذا الاجتماع السنوي بسبب وجود خلافات حول سلسلة من القضايا الرئيسية، من الطاقة إلى الدفاع والتي ظهرت في أعقاب الحرب التي شنتها روسيا في أوكرانيا.

وبالتالي تتجه الأنظار نحو هذا الاجتماع بين زعيمي أقوى دولتين في الاتحاد الأوروبي للكشف عن مدى اتفاقهما، على رغم اختلاف مزاجهما الشخصي الذي ينعكس على علاقة البلدين. ويطفو سوء التفاهم بينهما منذ أن خلف أولاف شولتس أنغيلا ميركل في نهاية العام 2021، فكل منهما مستاء من المبادرات التي اتخذها الآخر بدون استشارة مسبقة.

-  «شولتس»: مستقبل أوروبا يعتمد على المحرّك الفرنسي- الألماني
-  «شولتس»: فرنسا وألمانيا ستواصلان دعم أوكرانيا «ما دام ذلك ضروريا»

تاريخ الاجتماع رمزي للغاية، فهو يوافق مرور ستين عامًا على توقيع معاهدة الإليزيه من قبل شارل ديغول وكونراد أديناور، هذا «العمل التأسيسي» لـ«المصالحة» بين البلدين اللذين كانا ألد عدوين وقررا أن يصبحا الحليفين المقربين، على قول ماكرون. وأكد أولاف شولتس وإيمانويل ماكرون بصوت واحد أن الهدف هو «سيادة» أوروبا من خلال زيادة الاستثمار في الدفاع والصناعة. 

تسليم دبابات ليوبارد إلى الجيش الأوكراني
ومن المتوقع أن يناقش الزعيمان ما إذا كان سيرسلان دبابات ثقيلة إلى كييف، في الوقت الذي يتزايد الضغط على برلين لتسليم دبابات ليوبارد إلى الجيش الأوكراني. 

في جامعة السوربون، اكتفى شولتس بالتأكيد أن فرنسا وألمانيا ستواصلان «تقديم كل الدعم الذي تحتاج اليه أوكرانيا ما دام ذلك ضروريا»، مؤكدًا أن «إمبريالية فلاديمير بوتين لن تنتصر!». وتزداد المطالبات في باريس بأن تكون فرنسا «قدوة» بإرسال «عدد محدود من دبابات لوكلير لخلق دينامية».

وتحذر فرنسا من «تراجع التصنيع» ما لم يستجب الاتحاد الأوروبي بقوة وبتمويل كبير للخطة الأميركية الضخمة لدعم الطاقات المتجددة، عبر قانون خفض التضخم. ويأمل الرئيس الفرنسي بذلك في كسب المستشار. 

 ماكرون يشارك الأهداف الرامية للقيام بالاستثمارات
قال الأخير في كلمته إنه يشارك ماكرون الأهداف الرامية للقيام بالاستثمارات اللازمة لتصبح القارة العجوز «قطبا عالميا لتقنيات المستقبل» وأول طرف محايد مناخيًا في العالم.

كما يتعين على الجارتين السعي للتوصل إلى اتفاق على إصلاحات أوروبية للحد من ارتفاع أسعار الطاقة المرتبطة خصوصا بالحرب في أوكرانيا ووضع مشاريع مشتركة تتعلق بالابتكار. كما سيجري إطلاق تذكرة قطار مخصصة لتشجيع الشباب على السفر بين البلدين.

وإلى جانب الحكومتين، اجتمعت وفود برلمانية من البلدين في باريس. وزارت رئيسة الجمعية الوطنية يائيل براون بيفيه ونظيرتها في البوندستاغ باربل باس ضريح سيمون فيل في البانثيون، وأشادتا بهذه المرأة «الأوروبية العظيمة» مشيرتين إلى أنهما تريدان حمل شعلتها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قنوات عالمية تنقل مباراة النصر والاتفاق تأهبا لظهور كريستيانو في الدوري السعودي.. الأحد

قنوات عالمية تنقل مباراة النصر والاتفاق تأهبا لظهور كريستيانو في الدوري ...
كاريكاتير حليم - مسار الانتخابات في ليبيا

كاريكاتير حليم - مسار الانتخابات في ليبيا
علماء يبحثون سبب نفوق أعداد كبيرة من القشريات بالمملكة المتحدة

علماء يبحثون سبب نفوق أعداد كبيرة من القشريات بالمملكة المتحدة
الصين تسجل 12658 وفاة بـ«كوفيد-19» خلال أسبوع

الصين تسجل 12658 وفاة بـ«كوفيد-19» خلال أسبوع
بعد زيارة بيرنز.. «الأناضول»: هل هناك طبخة أميركية جديدة بشأن ليبيا؟

بعد زيارة بيرنز.. «الأناضول»: هل هناك طبخة أميركية جديدة بشأن ليبيا؟
المنتخب الليبي يودع «شان» بالفوز على أثيوبيا

المنتخب الليبي يودع «شان» بالفوز على أثيوبيا
بالصور.. المنتخب الليبي يسجل الهدف الثاني في شباك إثيوبيا

بالصور.. المنتخب الليبي يسجل الهدف الثاني في شباك إثيوبيا
مؤتمر أنشيلوتي: كامافينغا مهم جدا لنا وانتهاء أزمة تشواميني

مؤتمر أنشيلوتي: كامافينغا مهم جدا لنا وانتهاء أزمة تشواميني
بلدية طرابلس المركز تدعو المواطنين للمشاركة في إعداد ميزانية الإعمار

بلدية طرابلس المركز تدعو المواطنين للمشاركة في إعداد ميزانية الإعمار
«أكلات ماجدة» (17): شربة الطماطم والجزر المشوية في الفرن

«أكلات ماجدة» (17): شربة الطماطم والجزر المشوية في الفرن
رسائل توعية من مركز مكافحة الأمراض بشأن «أمراض الشتاء»

رسائل توعية من مركز مكافحة الأمراض بشأن «أمراض الشتاء»
أوكرانيا تعلن قتل 120 ألف جندي روسي منذ بدء الغزو

أوكرانيا تعلن قتل 120 ألف جندي روسي منذ بدء الغزو
«اقتصاد بلس»: باشاغا.. تحصلنا على مليار دينار فقط.. وخصصناه للجان الطوارئ

«اقتصاد بلس»: باشاغا.. تحصلنا على مليار دينار فقط.. وخصصناه للجان الطوارئ
كاريكاتير خيري - حكومة إسرائيلية جديدة

كاريكاتير خيري - حكومة إسرائيلية جديدة
أصحاب المساكن المتضررة في نفق «الوعود الزائفة»

أصحاب المساكن المتضررة في نفق «الوعود الزائفة»
تقرير روسي: حفتر قد ينقل سلطاته إلى نجله صدام

تقرير روسي: حفتر قد ينقل سلطاته إلى نجله صدام
25 يناير.. عودة الدوري الليبي مرحلة الإياب

25 يناير.. عودة الدوري الليبي مرحلة الإياب
خصم 15 نقطة من رصيد «يوفنتوس» في الدوري الإيطالي لصفقات انتقال مشبوهة

خصم 15 نقطة من رصيد «يوفنتوس» في الدوري الإيطالي لصفقات انتقال مشبوهة
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
إقالة وزير الداخلية الإسرائيلي بعد إدانته بالتهرب الضريبي
إقالة وزير الداخلية الإسرائيلي بعد إدانته بالتهرب الضريبي
9 قتلى في إطلاق نار بكاليفورنيا
9 قتلى في إطلاق نار بكاليفورنيا
«شولتس»: فرنسا وألمانيا ستواصلان دعم أوكرانيا «ما دام ذلك ضروريا»
«شولتس»: فرنسا وألمانيا ستواصلان دعم أوكرانيا «ما دام ذلك ضروريا»
«شولتس»: مستقبل أوروبا يعتمد على المحرّك الفرنسي- الألماني
«شولتس»: مستقبل أوروبا يعتمد على المحرّك الفرنسي- الألماني
ماكرون: ألمانيا وفرنسا يجب أن تكونا رائدتين في إعادة تأسيس أوروبا
ماكرون: ألمانيا وفرنسا يجب أن تكونا رائدتين في إعادة تأسيس أوروبا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الشرطة الإيرانية تستأنف التحذير بشأن وضع الحجاب في السيارات
الشرطة الإيرانية تستأنف التحذير بشأن وضع الحجاب في السيارات...
بوتين يأمر بوقف إطلاق النار في أوكرانيا يومي 6 و7 يناير
بوتين يأمر بوقف إطلاق النار في أوكرانيا يومي 6 و7 يناير...
الصين تندد بقواعد كوفيد «غير المقبولة» ضد الوافدين من أراضيها وتهدد بـ«إجراءات مضادة»
الصين تندد بقواعد كوفيد «غير المقبولة» ضد الوافدين من ......
الجيش الروسي: ملتزمون بوقف إطلاق النار رغم هجمات كييف
الجيش الروسي: ملتزمون بوقف إطلاق النار رغم هجمات كييف...
بريطانيا.. اجتماع دولي للنظر في «جرائم حرب» محتملة في أوكرانيا
بريطانيا.. اجتماع دولي للنظر في «جرائم حرب» محتملة في ......
المزيد
رئيس «الدوما»: إمداد الغرب كييف بأسلحة جديدة سيؤدي لكارثة عالمية
رئيس «الدوما»: إمداد الغرب كييف بأسلحة جديدة سيؤدي لكارثة ......
ماكرون وشولتس يشددان على دور فرنسا وألمانيا في إعادة تأسيس أوروبا
ماكرون وشولتس يشددان على دور فرنسا وألمانيا في إعادة تأسيس ......
إدانة عربية وإسلامية واسعة.. يميني متطرف يحرق المصحف في السويد (شاهد)
إدانة عربية وإسلامية واسعة.. يميني متطرف يحرق المصحف في ......
ماكرون: ألمانيا وفرنسا يجب أن تكونا رائدتين في إعادة تأسيس أوروبا
ماكرون: ألمانيا وفرنسا يجب أن تكونا رائدتين في إعادة تأسيس ......
«شولتس»: مستقبل أوروبا يعتمد على المحرّك الفرنسي- الألماني
«شولتس»: مستقبل أوروبا يعتمد على المحرّك الفرنسي- الألماني...
المزيد