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الأول من نوعه.. لقاء يجمع قائد الجيش الأوكراني ورئيس الأركان الأميركي في بولندا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 يناير 2023, 07:24 مساء
الأول من نوعه.. لقاء يجمع قائد الجيش الأوكراني ورئيس الأركان الأميركي في بولندا
صورة مركبة لقائد الجيش الأوكراني فاليري زالونجي (يمين)، ورئيس هيئة أركان الجيوش الأميركية مارك ميلي. (الإنترنت)
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أعلن قائد الجيش الأوكراني فاليري زالونجي الثلاثاء أنه التقى للمرة الأولى رئيس هيئة أركان الجيوش الأميركية مارك ميلي على خلفية مفاوضات مكثفة بشأن تزويد كييف المزيد من الأسلحة الغربية.

وقال زالونجي عبر تلغرام «لقائي الأول شخصيًا بالجنرال مارك ميلي حصل اليوم في بولندا»، مشيرًا إلى أنه شكر ميلي لدعمه «الثابت» لأوكرانيا وعدّد «الحاجات الملحّة» للجيش الأوكراني، بحسب «فرانس برس».

بوتين يندد بإمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا
وفي سياق متصل، ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الإثنين بسياسات كييف «المدمرة» وزيادة إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا، وذلك في مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، على ما أعلن الكرملين.

وقال الكرملين عقب المكالمة الهاتفية بين الزعيمين الروسي والتركي «أشار فلاديمير بوتين إلى الخط المدمر الذي ينتهجه نظام كييف والذي يراهن على تكثيف الأعمال العدائية بدعم من رعاة غربيين يعززون إمدادات الأسلحة والمعدات العسكرية» لأوكرانيا.

وتوعد الكرملين، في وقت سابق اليوم، بـ«إحراق» الدبابات التي ينوي الغرب خصوصا لندن ووارسو تسليمها لأوكرانيا. وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دمتري بيسكوف، في مؤتمره اليومي مع الصحافة عبر الهاتف «هذه الدبابات تحترق وستحترق».

شحنات جديدة من الأسلحة الثقيلة
أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، أمس الأحد، في مقابلة مع جريدة ألمانية، أن دولًا غربية سترسل لأوكرانيا شحنات جديدة من الأسلحة الثقيلة.

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وقال ستولتنبرغ لجريدة «هاندلسبلات» اليومية، قبل اجتماع هذا الأسبوع في قاعدة رامشتاين الجوية لمجموعة الاتصال للدفاع عن أوكرانيا التي تنسق إمدادات الأسلحة إلى كييف «إن التعهدات الأخيرة بتسليم أسلحة ثقيلة مهمة، وأتوقع المزيد في المستقبل القريب».

بريطانيا تقدم دبابات ثقيلة لأوكرانيا 
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الأسبوع  الماضي، أن بريطانيا ستقدم دبابات ثقيلة لأوكرانيا من أجل مساعدة قوات كييف في «دفع القوات الروسية إلى التراجع».

وتعهّد سوناك إرسال دبابات «تشالنجر 2» ومنظومات مدفعية إضافية لكييف كدليل على «نية المملكة المتحدة تكثيف دعمنا لأوكرانيا» وفقا لتقرير مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي رحّب السبت بالقرار البريطاني مغردًّا على «تويتر» أن قرار لندن «لن يقوينا في ساحة المعركة فحسب بل سيرسل أيضا الإشارة الصحيحة إلى شركاء آخرين».

وقال زيلينسكي في تغريدة على تويتر: «أثناء اتصال مع رئيس الوزراء البريطاني تقدمت بالشكر لريتشي سوناك لاتخاذ قرارات ستعزز من موقفنا على أرض المعركة وتبعث بإشارة إيجابية لشركائنا». 

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