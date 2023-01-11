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واشنطن تدعو إلى «ضبط النفس» في البيرو وتدعم تحقيقا في مقتل متظاهرين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 يناير 2023, 06:06 مساء
واشنطن تدعو إلى «ضبط النفس» في البيرو وتدعم تحقيقا في مقتل متظاهرين
متظاهرون في بيرو يفرون بعد إطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاجهم ضد الرئيسة بولوارتي. (الإنترنت)
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دعت الولايات المتحدة، الأربعاء، إلى ضبط النفس والحد من استخدام القوة في البيرو التي تشهد اضطرابات سياسية، مؤكدة دعمها إجراء تحقيق في مقتل عشرات الأشخاص.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية «نقر بحق الاحتجاج السلمي والتعبير عن المظالم عبر القنوات الديموقراطية وندعو إلى الهدوء والحوار وأن تمارس كافة الأطراف ضبط النفس واللاعنف»، بحسب «فرانس برس».

أعلنت النيابة العامة في البيرو، أمس الثلاثاء، أنها فتحت تحقيقا أوليا بحق رئيسة الجمهورية دينا بولوارتي وعدد من أركان حكومتها بتهمة ارتكاب «إبادة جماعية» بعد مقتل 40 شخصا في غضون شهر خلال قمع قوات الأمن تظاهرات مناهضة للحكومة.

فتح تحقيق أولي بتهم ارتكاب «إبادة جماعية»
وقالت النيابة العامة في تغريدة على تويتر إن المدعية العامة باتريسيا بينافيديس «قررت فتح تحقيق أولي» بتهم ارتكاب «إبادة جماعية وجريمة قتل موصوفة والتسبب بجروح خطرة» بحق «كل من الرئيسة دينا بولوارتي ورئيس الوزراء ألبرتو أوتارولا ووزير الداخلية فيكتور روخاس ووزير الدفاع خورخي تشافيز».

-  التحقيق مع رئيسة بيرو بتهمة الإبادة الجماعية بعد مقتل متظاهرين
-  إعلان حظر التجول في منطقة بونو في البيرو بعد مقتل 18 شخصا

وأضافت أن التحقيق الأولي يستهدف أيضا كلا من رئيس الوزراء السباق بيدرو أنغولو، ووزير الداخلية السابق سيزار سرفانتس اللذين توليا مسؤوليات في حكومة بولوارتي بين 7 و21 ديسمبر.

وخلال الأسبوعين الأولين لتولي بولوارتي السلطة سقط 22 قتيلا في الاحتجاجات. وبحسب النيابة العامة فإن الجرائم التي سيتم التحقيق فيها «ارتُكبت خلال تظاهرات شهرين ديسمبر 2022 ويناير 2023 في مناطق أبوريماك ولا ليبرتاد وبونون وخونين وأريكويبا وآياكوشو».

 المتظاهرون يطالبون باستقالة الرئيسة بولوارتي
ولقي ما لا يقل عن 40 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 600 آخرين بجروح في الاحتجاجات التي أعقبت عزل البرلمان الرئيس اليساري بيدرو كاستيو وسجنه في 7 ديسمبر.

ويطالب المتظاهرون باستقالة الرئيسة بولوارتي التي كانت نائبة للرئيس بيدرو كاستيو لكن البرلمان عينها مكانه عندما عزله في ديسمبر ردا على محاولة الرئيس الاشتراكي حل السلطة التشريعية في البلاد.

ورضخت السلطات جزئيا لمطالب المتظاهرين إذ قررت تقريب موعد الانتخابات من العام 2026 إلى أبريل 2024. ومنطقة بونو الحدودية مع بوليفيا هي مركز الاحتجاجات في البلاد إذ تشهد منذ 4 يناير إضرابا مفتوحا.

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