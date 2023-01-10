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إعلان حظر التجول في منطقة بونو في البيرو بعد مقتل 18 شخصا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 يناير 2023, 10:48 مساء
إعلان حظر التجول في منطقة بونو في البيرو بعد مقتل 18 شخصا
متظاهرون في بيرو يفرون بعد إطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاجهم ضد الرئيسة بولوارتي. (الإنترنت)
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أعلن رئيس وزراء البيرو، ألبيرتو أوتارولا، فرض حظر التجول، الثلاثاء، ثلاثة أيام في منطقة بونو على الحدود مع بوليفيا حيث خلفت الاحتجاجات العنيفة ضد الرئيسة دينا بولوارتي 18 قتيلا منذ الإثنين.

وأعلن رئيس الوزراء خلال جلسة للبرلمان أن «مجلس الوزراء صادق على مرسوم فرض حظر تجول في بونو مدة ثلاثة أيام من الثامنة مساء حتى الرابعة فجرًا»، وفق «فرانس برس».

 تواصل التظاهرات المطالبة باستقالة بولوارتي
بعد شهر من تسلم رئيسة البيرو دينا بولوارتي مهامها، تتواصل التظاهرات المطالبة باستقالتها والتي أسفرت عن 22 قتيلًا الجمعة الماضي، في وقت تبحث البلاد عن مخرج لهذه الأزمة.

-  قتيلان إضافيان في البيرو خلال تظاهرات معارضة للرئيسة الجديدة
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واستؤنفت التظاهرات الأربعاء الماضي في مناطق عدة بعد توقف موقت خلال أعياد نهاية السنة. وقُتل 22 شخصًا وأصيب أكثر من 600 بجروح منذ بدء التظاهرات التي أخذت طابعًا عنيفًا خصوصًا في وسط البلاد وجنوبها حيث للرئيس المعزول بيدرو كاستيو مناصرون كثر.

وحلت بولوارتي نائبة الرئيس السابقة مكان كاستيو في ديسمبر، وهي سادس شخص يتولى الرئاسة خلال خمسة أعوام في بلد يشهد أزمة سياسية مزمنة تتسم بشبهات فساد.

وبدأت التظاهرات بعد عزل البرلمان كاستيو وتوقيفه لاحقًا، وقد اتُهم بالعصيان بعدما حاول حل البرلمان. ويطالب المحتجّون باستقالة بولوارتي وببرلمان جديد وإجراء انتخابات فورًا، بعد أن  جرى تقريب موعدها من العام 2026 إلى أبريل 2024. ودعت الرئيسة الخميس إلى الحوار وحضت المواطنين المستائين على لقاء الحكومة لإيجاد مخرج للأزمة.

 

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