بوتين يحضر قداس عيد الميلاد بمفرده داخل كاتدرائية بالكرملين

القاهرة - بوابة الوسط

حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، قداس عيد الميلاد للكنيسة الأرثوذكسية، بمفرده داخل كاتدرائية بالكرملين، بدلا من الانضمام إلى المصلين الآخرين في احتفال عام.

وقالت وكالة الإعلام الروسية، إن هذه هى أول مرة منذ سنوات يحتفل فيها بوتين بعيد الميلاد في موسكو، وليس في المنطقة المحيطة بالعاصمة.

وعرض التليفزيون الحكومي مقطعين مباشرين لبوتين داخل كاتدرائية البشارة، بينما كان قساوسة أرثوذكس يؤدون صلاة منتصف الليل المعروفة باسم القداس الإلهي.

المصلي الوحيد داخل الكاتدرائية

وكان بوتين المصلي الوحيد داخل الكاتدرائية، فيما عرض التليفزيون لقطات له قبل انتقال التغطية إلى قداس عام في كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو.

وكان بوتين قد احتفل بعيد القيامة العام الماضي في الكاتدرائية مع آلاف آخرين، فيما حضر عيد الميلاد بمفرده العام الماضي في مقر إقامته الرسمي في نوفو أوجاريوفو خارج موسكو، وشارك بوتين في قداس إلهي عام في نوفجورود خلال 2021.

- البطريرك الروسي كيريل يدعو إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا لمناسبة عيد الميلاد الأرثوذكسي

وتدعم الكنيسة الأرثوذكسية الروسية الحرب في أوكرانيا، فيما دعا البطريرك كيريل بموسكو الجانبين، الخميس، إلى الالتزام بهدنة أعلنها بوتين لمدة 36 ساعة، بمناسبة عيد الميلاد.

وانتقد كيريل، خلال القداس الإلهي يوم الجمعة، أوكرانيا لتعديها على فرع الكنيسة الأرثوذكسية الذي تربطه علاقات طويلة الأمد بموسكو.

وداهم جهاز الأمن الأوكراني منشآت مملوكة للكنيسة الشهر الماضي، واتهم رجل دين كبيرًا بالضلوع في أنشطة مناهضة لأوكرانيا من خلال دعم السياسات الروسية.