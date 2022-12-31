رئيسا وزراء بريطانيا وإيطاليا ينعيان البابا بنديكتوس: عالم لاهوت عظيم

القاهرة - بوابة الوسط

عبر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم السبت عن حزنه لوفاة عالم اللاهوت العظيم البابا السابق بنديكتوس السادس عشر عن عمر 95 عامًا.

وكتب سوناك على حسابه بموقع «تويتر»: «شعرت بالحزن لدى علمي بوفاة البابا الفخري بنديكتوس السادس عشر»، مضيفًا: «كان عالم لاهوت عظيما شكّلت زيارته للمملكة المتحدة في العام 2010 لحظة تاريخية للكاثوليك وغير الكاثوليك في جميع أنحاء بلدنا»؛ فيما أعلنت الكنيسة الإنغليكانية أنها تصلي لذكرى البابا الراحل، وفق وكالة «فرانس برس».

من جانبها، اعتبرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن البابا السابق كان «عملاق الإيمان والمنطق وأحد الكبار الذين لن ينساهم التاريخ».

وأضافت في بيان: «عبّرت للبابا فرنسيس عن مشاركتي ومشاركة الحكومة ألمه وألم المجتمع الكنسي بأسره».