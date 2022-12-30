روسيا تطلق 16 طائرة مسيرة انتحارية فوق أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال الجيش الأوكراني الجمعة، إن روسيا أطلقت 16 طائرة مسيرة انتحارية إيرانية الصنع، بعد يوم من إطلاق موسكو عشرات الصواريخ في أحدث هجوم يستهدف البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا.

وذكر سلاح الجو الأوكراني، أن الدفاعات الجوية تمكنت من تدمير جميع الطائرات المسيرة، التي ذكر أنها أُرسلت من ناحيتي الجنوب الشرقي والشمال، وفق «يورو نيوز».

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وقال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، على قناته بتطبيق «تليغرام»، إن سبع طائرات مسيرة كانت تستهدف العاصمة، مضيفا أنه تم تدمير خمس منها داخل المدينة واثنتين قبل بلوغ كييف.

هجوم صاروخي كثيف

وشنت روسيا هجوماً صاروخياً كثيفاً على العاصمة الأوكرانية كييف، وبعض المدن الأخرى، صباح الخميس، في هجوم استهدف البنية التحتية الأوكرانية.

وبينما رنت صفارات الإنذار في جميع أنحاء البلاد، لجأ بعض السكان إلى محطات المترو.