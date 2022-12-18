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بريطانيا.. تعبئة 1200 عسكري لاستبدال المضربين من المسعفين وعناصر شرطة الحدود

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 ديسمبر 2022, 08:42 مساء
بريطانيا.. تعبئة 1200 عسكري لاستبدال المضربين من المسعفين وعناصر شرطة الحدود
إضراب عمال في محطات السكك الحديدية في بريطانيا. (الإنترنت)
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أعلنت الحكومة البريطانية أنه سيجري تعبئة 1200 عسكري ليحلوا مكان المسعفين وعناصر شرطة الحدود المضربين، قبل أسبوع جديد تتخلله إضرابات عديدة.

وتشهد بريطانيا التي تسجل تضخما يتخطى 10%، احتجاجات شعبية لا مثيل لها منذ عقود. تطال هذه الإضرابات عدة قطاعات منها المواصلات والصحة، وفق «فرانس برس».

مطالبة بزيادة الأجور وتحسين شروط العمل
في تحرك غير مسبوق توقفت الممرضات عن العمل الخميس للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين شروط العمل. وأعلن إضراب جديد يوم الثلاثاء. ويتوقع المسعفون التوقف بدورهم عن العمل ليومين في 21 و28 ديسمبر للمطالبة برفع رواتبهم.

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كما سيضرب عناصر شرطة الحدود لعدة أيام بحلول نهاية السنة. واتخذت تدابير ليحل 1200 عنصر من القوات المسلحة مكان العاملين في القطاع الصحي وشرطة الحدود كما ذكرت رئاسة الوزراء. كما ستجري تعبئة أكثر من ألف موظف من القطاع العام.

تعبئة الجيش لاستبدال المضربين
وانتقد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في جريدة «ذا صن» الأحد «النقابات التي تتسبب بالبؤس للملايين مع إضراب في وسائل النقل على وجه الخصوص في توقيت قاس بمناسبة عيد الميلاد».

وأضاف رئيس الوزراء المحافظ «عُرض على عمال السكك الحديد وعناصر الحدود صفقات عادلة - ومعقولة على دافعي الضرائب». وقال «يريد عدد متزايد من أعضاء النقابات التوصل إلى اتفاق».

وبشأن تعبئة الجيش لاستبدال المضربين، قال رئيس أركان الدفاع الأميرال سير توني راداكين لجريدة «تلغراف»: «لسنا قوة احتياط. لدنيا انشغالات ونقوم بمهام جمة باسم الأمة. علينا التركيز على دورنا الأساسي».

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