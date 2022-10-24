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البيت الأبيض: بايدن سيجري محادثات مع ريشي سوناك خلال أيام

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 أكتوبر 2022, 10:28 مساء
البيت الأبيض: بايدن سيجري محادثات مع ريشي سوناك خلال أيام
المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن البيت الأبيض، الإثنين، أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيجري في الأيام المقبلة محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار إن «الرئيس بايدن يتطلّع إلى التحدث مع... سوناك في الأيام المقبلة وإلى استمرار تعاوننا الوثيق مع المملكة المتحدة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يعد بـ«الاستقرار والوحدة»

وأشار إلى أن البروتوكول يفرض على الرئيس الأميركي أن ينتظر إلى ما بعد لقاء رئيس الوزراء البريطاني الجديد العائلة المالكة. ومن المقرر أن يلتقي سوناك الملك تشارلز الثالث الثلاثاء.

وأصبح وزير المال السابق ريشي سوناك رئيساً جديداً للحكومة البريطانية بعدما فاز في السباق إلى داونينغ ستريت الإثنين على أثر عدول بوريس جونسون عن الترشّح وفشل منافسته بيني موردونت في التأهّل.

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