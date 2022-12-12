فيضانات تجتاح كرواتيا والبوسنة بسبب الأمطار الغزيرة

القاهرة - بوابة الوسط

تسببت الفيضانات التي سببتها الأمطار والتي أدت بدورها إلى خروج مياه الأنهار عن مجاريها في أجزاء من البوسنة، وكرواتيا إلى إغراق عشرات المنازل والطرقات، مما دفع السلطات إلى إرسال تحذيرات للسكان في المناطق المتضررة لإخلاء منازلهم قصد إجلائهم في حال عدم توقف هطول الأمطار الغزيرة.

وأكدت الشرطة في البوسنة أن العمال عثروا على جثة الأحد أثناء قيامهم بإزالة الانهيار الأرضي، الذي أدى إلى دفن جزء من طريق إقليمي في الجزء الشمالي من البلاد قرب مدينة برييدور.

إغلاق العديد من الطرق الرئيسية والإقليمية

تم إغلاق العديد من الطرق الرئيسية والإقليمية الأخرى في شمال وشمال غرب البوسنة بسبب الفيضانات أو الانهيارات الأرضية، واتخذت السلطات المحلية في المناطق المنكوبة إجراءات طارئة ليل الأحد.

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وذكرت وسائل إعلام محلية أن الوضع كان مريعا بشكل خاص في القرى المحيطة بمدينة غراديسكا الشمالية حيث جرف جسر وتضررت عدة مزارع بسبب مياه الفيضانات والحطام.

كما تسببت الفيضانات في إغلاق طرق في كرواتيا المجاورة حيث تم نشر عناصر تابعة لقوات الجيش للمساعدة في تعزيز الدفاعات في الجزء الأوسط من البلاد حول بلدة كوستانيكا.