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إجلاء الآلاف في جنوب شرق أستراليا بعد سيول وفيضانات عارمة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 14 أكتوبر 2022, 01:39 مساء
إجلاء الآلاف في جنوب شرق أستراليا بعد سيول وفيضانات عارمة
فريق إغاثة ينظر إلى سيارة غمرتها المياه في شارع في كاريبيرنونغ قرب ملبورن, 14 أكتوبر 2022. (أ ف ب)
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طلبت السلطات من آلاف الأشخاص في جنوب شرق أستراليا، بعضهم في غرب ملبورن، إخلاء منازلهم اليوم الجمعة، بعد يومين من الأمطار المتواصلة التي تسببت في حدوث سيول عارمة وفيضان مياه الأنهار.

وقال مسؤولون، إن أجزاء كبيرة من ولاية فيكتوريا وجنوب نيو (NYSE:NIO) ساوث ويلز والمناطق الشمالية من جزيرة تسمانيا، تعرضت لظروف جوية قاسية، حيث استقبل بعضها منذ مساء الأربعاء، كميات من الأمطار تسقط عادة في أكثر من شهر، وفق وكالة «رويترز».

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وقال خبير الأرصاد دين نارامور، لتلفزيون «إيه.بي.سي»، «أدى هذا إلى فيضانات عارمة وواسعة النطاق.. مع تعرض بعض الأنهار لفيضانات قياسية وسيستمر هذا مع التحرك باتجاه المصب وسيزداد الأمر سوءا».

مياه تصل إلى مستوى الركبة
وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي، أشخاصا يخوضون في مياه تصل إلى مستوى الركبة مع حيواناتهم الأليفة، بينما جرى إنقاذ بعضهم في قوارب.

ووصل العديد من الأنهار في فيكتوريا، بما في ذلك ماريبيرنونج في غرب ملبورن وجولبورن إلى الشمال، إلى مستويات فيضانات شديدة الارتفاع، مما أدى إلى إجلاء سكان ليلا.

وفي تسمانيا، اشتدت أزمة الفيضانات بعد صدور مزيد من أوامر الإجلاء خلال الليل، بينما قضى مئات السكان في جنوب نيو ساوث ويلز الليل في مراكز الإيواء.

وقال مسؤولون، إنه من المتوقع أن تنحسر الأمطار الغزيرة مساء يوم الجمعة، غير أن الفيضانات قد تستمر حتى مطلع الأسبوع.

وضربت فيضانات مدمرة الساحل الشرقي لأستراليا بشكل متكرر، منذ أوائل العام الماضي.

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