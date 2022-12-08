المفاوضات بين واشنطن وموسكو «تركزت» على ملف غراينر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مسؤول أميركي كبير، اليوم الخميس، أن المحادثات مع موسكو بشأن إطلاق لاعبة كرة السلة بريتني غراينر كانت «محددة جداً» و«مركزة جداً»، وقد أطلعت الولايات المتحدة أوكرانيا وحلفاء آخرين على ذلك، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وقال المسؤول الأميركي ردا على سؤال بشأن إمكانية كسر الجليد على نطاق أوسع في العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا «أبلغنا شركاء رئيسيين بينهم الأوكرانيون بهذه النتائج لكي يفهموا أيضًا أنها لم تتمحور سوى حول شيء واحد فقط» وهو الأميركيون المحتجزون في روسيا.

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تبادل سجناء بين الولايات المتحدة وروسيا

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الولايات المتحدة وروسيا، عملية تبادل سجناء جرى بمقتضاها إطلاق لاعبة كرة السلة الأميركية بريتني غراينر المحتجزة في روسيا منذ فبراير الماضي.

وقال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إن غراينر «في أمان وفي طريقها» إلى الولايات المتحدة، وكتب على «تويتر»، «قبل لحظات تحدثت مع بريتني غراينر. إنها بأمان وهي على متن طائرة في طريقها إلى الولايات المتحدة».

وأضاف بايدن أن «الفترة الماضية كانت جحيما بالنسبة لبريتني وأسرتها»، وأوضح أن الأمر تطلب «مفاوضات متعبة»، وفق وكالة «فرانس برس».

لاعبة كرة السلة الأميركية المحتجزة بريتني غراينر بعد جلسة استماع في خيمكي خارج موسكو، أغسطس 2022. (أ.ب)