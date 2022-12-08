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شملت لاعبة السلة الأميركية غراينر.. واشنطن وموسكو تعلنان صفقة تبادل سجناء

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 08 ديسمبر 2022, 03:48 مساء
شملت لاعبة السلة الأميركية غراينر.. واشنطن وموسكو تعلنان صفقة تبادل سجناء
لاعبة كرة السلة الأميركية المحتجزة بريتني غراينر بعد جلسة استماع في خيمكي خارج موسكو، أغسطس 2022. (أ.ب)
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أعلنت الولايات المتحدة وروسيا، اليوم الخميس، عملية تبادل سجناء جرى بمقتضاها إطلاق لاعب كرة السلة الأميركية بريتني غراينر المحتجزة في روسيا منذ فبراير الماضي.

وقال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إن غراينر «في أمان وفي طريقها» إلى الولايات المتحدة، وكتب على حسابه على موقع «تويتر»، «قبل لحظات تحدثت مع بريتني غراينر. إنها بأمان وهي على متن طائرة في طريقها إلى الولايات المتحدة»، وأضاف: «الفترة الماضية كانت جحيما بالنسبة لبريتني وأسرتها»، وأوضح أن الأمر تطلب «مفاوضات متعبة»، وفق وكالة «فرانس برس».

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لاعبة سلة مقابل تاجر سلاح
بدورها، أوضحت روسيا أنها تبادلت مع واشنطن لاعبة كرة السلة الأميركية بريتني غراينر المسجونة بتهمة تهريب الماريغوانا، مقابل تاجر السلاح الروسي الشهير، فيكتور بوت، المحتجز في الولايات المتحدة منذ أكثر من عشر سنوات.

وقالت وزارة الخارجية الروسية عبر «تلغرام»: «في 8 ديسمبر 2022، في مطار أبوظبي، اكتملت بنجاح إجراءات تبادل المواطن الروسي فيكتور بوت مع المواطنة الأميركية بريتني غراينر، اللذين كانا على التوالي يقضيان عقوبتين في سجنين في الولايات المتحدة وروسيا».

وفي نهاية يوليو الماضي، عرضت واشنطن، وفقا لتقارير إعلامية، على موسكو مبادلة بوت، الذي يقضي عقوبة بالسجن في الولايات المتحدة بتهمة تهريب الأسلحة، مقابل تسليم الأميركي، بول ويلان، المدان في روسيا بتهمة التجسس، ولاعبة كرة السلة، بريتني غرينر، التي أدينت بعقوبة السجن تسع سنوات في روسيا بتهمة تهريب المخدرات.

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