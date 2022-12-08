بعد إطلاق غراينر.. بايدن يشكر الإمارات ويتمسك بإطلاق العسكري المسجون في روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، إن الإمارات شاركت في عملية تبادل السجناء بين الولايات المتحدة وروسيا، التي تشمل لاعبة كرة السلة الأميركية، بريتني غراينر، وتاجر السلاح الروسي، فكتور بوت.

وأضاف بايدن خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: «أريد أن أشكر الإمارات؛ لأنها ساعدتنا في تسهيل الإفراج عن بريتني»، لكنه أقر بفشل بلاده في إطلاق العسكري الأميركي بول ويلن المسجون في روسيا، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

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وتابع الرئيس الأميركي: «للأسف، تتعامل موسكو مع قضية بول ويلن بشكل مختلف عن قضية بريتني، ورغم أننا فشلنا في تأمين الإفراج عن بول، إلا أننا لن نستسلم أبدًا». وبول ويلن عسكري أميركي سابق أوقف في ديسمبر 2018 في روسيا ثم حكم عليه العام 2020 بالسجن 16 عاما بتهمة «التجسس».