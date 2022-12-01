جيش الكونغو الديمقراطية يتهم «متمردي إم 23» بقتل 50 مدنيا

القاهرة - بوابة الوسط

اتهم الجيش الكونغولي الديمقراطي، متمردي حركة «إم23» بقتل خمسين مدنيا الثلاثاء الماضي في شرق البلاد.

كما اتهمهم، اليوم الخميس، بانتهاك وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه في قمة لواندا في 23 نوفمبر الماضي، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال الناطق باسم الجيش الجنرال سيلفان ايكينجي في بيان إن «المتمردين يرتكبون مجازر في منطقة روتشورو»، مضيفا أن الواقعة الأحدث تتصل بخمسين مدنيا كونغوليا قتلوا الثلاثاء الماضي في كيشيشي، القرية التي تبعد حوالى 70 كيلو متر شمال غوما، كبرى مدن إقليم شمال كيفو.

اتفاق لوقف إطلاق النار غير معترف به

والجمعة الماضي، أعلنت حركة «إم23» المسلحة أنّها «غير معنية» باتّفاق وقف إطلاق النار الذي جرى إعلانه في لواندا، مطالبة بـ«حوار مباشر» مع الحكومة الكونغولية.

وقال الناطق السياسي باسم الحركة لورانس كانيوكا إنّ «إم23 أخذت علماً بهذه الوثيقة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.. لم يكن أحد مشاركاً في هذه القمّة، وبالتالي فنحن لسنا معنيين بها فعلاً»، مضيفا «في العادة عندما يكون هناك وقف لإطلاق النار يكون بين الطرفين المتحاربين».