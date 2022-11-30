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الاتحاد الأوروبي يحذر إيلون ماسك.. ويدعوه إلى محاربة المعلومات الكاذبة 

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 نوفمبر 2022, 10:13 مساء
الاتحاد الأوروبي يحذر إيلون ماسك.. ويدعوه إلى محاربة المعلومات الكاذبة 
المالك الجديد لـ«تويتر» الملياردير إيلون ماسك. (الإنترنت)
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حذّر المفوض الأوروبي لشؤون السوق تييري بروتون رئيس تويتر إيلون ماسك الأربعاء قائلا إن عليه بذل المزيد من الجهود لمكافحة المعلومات الكاذبة من أجل الامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي.

وفي اتصال بالفيديو مع ماسك، قال بروتون لمالك تويتر «ما زال هناك عمل ضخم أمامنا» لجعل المنصة تتماشى مع قواعد بروكسل وفق تقرير للمكالمة وزع على الصحفيين، بحسب «فرانس برس».

إعادة تفعيل الحسابات المجمدة
وأعلن المالك الجديد لـ«تويتر» إيلون ماسك في تغريدة، الخميس الماضي، إعادة تفعيل الحسابات المجمدة على موقعه اعتباراً من الأسبوع المقبل، بناء على نتيجة استفتاء أجراه عبر المنصة واستمر 24 ساعة.

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وقال ماسك: «الشعب قال كلمته. العفو العام يبدأ الأسبوع المقبل»، وذلك رداً على تغريدة سابقة نشرها الأربعاء وطلب فيها من المغردين أن يجيبوا في استفتاء على السؤال التالي «هل يفترض بتويتر أن يمنح عفواً عاماً عن الحسابات المجمدة بشرط ألا تكون قد انتهكت القانون أو أرسلت بريداً عشوائياً فاضحاً؟».

وأجاب 72.4% من المغردين على سؤال ماسك بـ«نعم»، في حين أجاب 27.6% منهم بـ«لا».

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