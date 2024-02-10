مانشستر سيتي يخطف صدارة الدوري الإنجليزي من ليفربول موقتا

القاهرة - بوابة الوسط

اعتلى فريق مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي موقتاً، عقب فوزه الصعب على إيفرتون 2-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، بالجولة الرابعة والعشرين من المسابقة.

هالاند يسجل ثنائية

يدين مانشستر سيتي بالفضل في هذا الفوز للاعبه النرويجي إيرلينغ هالاند، الذي سجل هدفي المباراة في الدقيقتين 71 و85، بحسب وكالة «رويترز».

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 52 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد إيفرتون عند 19 نقطة في المركز 18.

ويمكن أن يفقد مانشستر سيتي الصدارة في حال فوز ليفربول على بيرنلي في المبارة التي تجرى بينهما اليوم.

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يعد هذا الفوز هو السادس على التوالي لمانشستر سيتي في الدوري، والسادس عشر في «البريمييرليغ» هذا الموسم، مقابل الخسارة في ثلاث مباريات، والتعادل في أربع.

في المقابل، باتت هذه الخسارة هي الحادية عشرة لإيفرتون في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في ثماني، والتعادل في خمس، علماً بأنه تم خصم عشر نقاط من رصيده بسبب انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.