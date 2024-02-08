سيفرين: قررت عدم الاستمرار في رئاسة الاتحاد الأوروبي منذ 6 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، السلوفيني ألكسندر سيفرين، أنه لن يترشح لإعادة انتخابه لولاية رابعة، عندما تنتهي ولايته الحالية في عام 2027، على الرغم من أن مؤتمر الاتحاد وافق اليوم الخميس، على تعديل قانوني يسمح له بذلك.

سيفرين يتولى رئاسة «يويفا» منذ 2016

وأعلن سيفرين قراره خلال مؤتمر صحفي، عقب انعقاد المؤتمر اليوم في باريس، وقال إنه اتخذ قراره بالرحيل عن رئاسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» منذ نحو ستة أشهر، وأنه أبلغه لعائلته وبعض الأصدقاء.

وجرى انتخاب سيفرين رئيساً للاتحاد الأوروبي «يويفا» لأول مرة في 14 سبتمبر 2016 خلفاً للفرنسي ميشيل بلاتيني في التصويت الذي تغلب فيه على رئيس الاتحاد الهولندي آنذاك، مايكل فان براغ، في مؤتمر الاتحاد الذي عقد بالعاصمة الإيطالية روما، ثم أعيد انتخابه في السابع من فبراير 2019 والخامس من أبريل 2023، وكان في المرتين هو المرشح الوحيد.

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ووافق مؤتمر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بأغلبية كبيرة على تعديل النظام الأساسي للاتحاد الذي كان يقصر الحد الأقصى لعدد الولايات التي يمكن لرئيسه الترشح لها بثلاثة.